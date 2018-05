Евровидение-2018: все, что вы хотели знать о песенном конкурсе в Лиссабоне

Всего в конкурсе песни Евровидение 2018 примут участие 43 страны, больше всего шансов на победу, по мнению, букмекеров у представительницы Израиля.

Международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Однако участники конкурса начали съезжаться в Португалию на репетиции еще с конца апреля. Нынешний конкурс станет уже 63-м по счету. Португалия будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN

Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder, опередивший 17 других украинских исполнителей в Национальном отборе на конкурс, который проходил в феврале 2018 года. Право представить Украину в Лиссабоне певец из Одессы, настоящее имя которого Константин Бочаров, отвоевал у таких исполнителей, как VILNA, The Erised, LAUD, KADNAY и TAYANNA. Стоит отметить, что многие из участников украинского отбора на Евровидение, в том числе и MELOVIN, пробовали попасть на Евровидение и в прошлые годы, однако на этот раз удача улыбнулась только одному из них.

MELOVIN отправился на конкурс в Лиссабон 1 мая 2018 года и уже провел первую репетицию. Зрителей и судей Евровидения украинский певец хочет удивлять и покорять большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано.

В то же время в финал Евровидения, который пройдет в субботу 12 мая 2018 года, украинскому исполнителю MELOVINу еще нужно пробиться по итогам полуфиналов. Уже известно, что MELOVIN выйдет на сцену под номером 18 - последним во втором полуфинале, который пройдет в четверг, 10 мая.

Впрочем, по последним ставкам букмекеров у MELOVINа есть вполне неплохие шансы попасть в полуфинал – по состоянию на 4 мая 2018 года украинский исполнитель вошел в пятерку фаворитов на выход в финал со второго полуфинала, по мнению букмекеров.

Следует отметить, что MELOVIN несколько улучшил свои позиции в ставках букмекеров после первой репетиции в Лиссабоне – до этого ему пророчили место ближе к концу второй десятки - началу тридцатки, правда, уже в финале. Впрочем, опыт предыдущих конкурсов показывает, что за две недели ситуация еще может кардинально измениться.

Другие участники Евровидения 2018

Всего в конкурсе песни Евровидение 2018 примут участие 43 страны, в том числе Австралия, расположенная далеко от Европы, но при этом получившая специальное разрешение от организационного комитета. До этого представители этой далекой страны выступали уже трижды на Евровидении, начиная с 2015 года, и всегда занимали довольно неплохие позиции – 3, 2 и 9 места соответственно.

Также на конкурс возвратилась Россия, которая в прошлом году отказалась принимать участие в конкурсе в Киеве из-за скандала с российской представительницей Юлией Самойловой. Тогда украинские власти объявили, что не пустят Самойлову в Украину из-за того, что она незаконно выступала с концертом в оккупированном Россией Крыму. В этом году Юлия Самойлова вновь стала представительницей России на Евровидении 2018. Впрочем, пока что букмекеры не особо верят в победу российской конкурсантки.

Кроме того, на Евровидении 2018 ожидается ряд камбэков от исполнителей, принимавших участие в предыдущих конкурсах. В частности, Норвегию вновь представит певец со скрипкой Александр Рыбак, победивший на Евровидении 2009. От Нидерландов второй раз удачу испытает певец Уэйлон, который уже представлял свою страну на Евровидении – в 2014 году в составе группы The Common Linnets, занявшей тогда 2-е место.

Кроме того, уже как полноправные участники на Евровидении 2018 выступят ряд исполнителей, которые принимали участие в предыдущих конкурсах как бэк-вокалисты: Сезар Семпсон от Австрии был на подпевках у представителей Болгарии в 2016 и 2017 году (4 и 2 места соответственно), представитель все той же Болгарии Владимир Михайлов (на этот раз в составе группы EQUINOX) в 2017 году также помогал на сцене представителю Болгарии. Представительница Великобритании SuRie в 2015 и 2017 годах была на сцене вместе с представителями Бельгии (оба раза – 4 место в финале), а представительница Словении Леа Сирк в 2014 и 2016 годах была бэк-вокалисткой у представителей своей страны (правда, оба раза результаты были не самыми лучшими – 25 место в финале и 14 место в полуфинале).

В то же время, сразу ряд стран в этом году отказались от участия в конкурсе по тем или иным причинам – Андорра, Босния и Герцеговина, Люксембург, Монако, Словакия и Турция.

Также в 2018 году не состоятся запланированные ранее дебюты на Евровидении представителей Лихтенштейна и Косово. Не будут выступать на конкурсе и представители Казахстана и Ливана, чей дебют обсуждался как возможный на Евровидении 2018.

Фавориты Евровидения 2018

Больше всего шансов на победу, по мнению, букмекеров у представительницы Израиля Нетты Барзилай с песней Toy, которая еще задолго до конкурса сумела покорить сердца слушателей по всему миру своей шутливой песней и забавным «куриным танцем». Видео 25-летней певицы только на официальном канале Евровидения в Youtube посмотрели около 16 млн человек.

Второе место пророчат группе Еquinox из Болгарии с песней Bones. Коллектив был создан специально для конкурса в этом году и состоит из 5 участников, в том числе бэк-вокалиста прошлогоднего представителя Болгарии на конкурсе.

Третьем место, по мнению букмекеров, имеет все шансы занять Франция, которую представляет семейный электро-поп-дуэт Madame Monsieur, который исполнит песню Mercy об актуальных нынче для Европы проблемах беженцев.

Шансы украинского исполнителя MELOVINа букмекеры изначально оценивали не очень высоко, прогнозируя ему место по итогам финала в конце двадцатки – в начале тридцатки. Впрочем, после первой репетиции ставки на представителя Украины на Евровидении 2018 несколько подросли, а потом все еще может измениться в ту или иную сторону.

Стоит отметить, что больше всего за историю проведения Евровидения на конкурсе удавалось побеждать представителям Ирландии – всего 7 раз. Представители Швеции выигрывали 6 раз, Великобритании, Франции и Люксембурга (последний в этом году не принимает участие в конкурсе) – по 5 раз. Нидерланды побеждали 4 раза, Израиль, Дания и Норвегия – по 3 раза, Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Италия и Украина – по 2 раза. Остальные страны либо побеждали по одному разу, либо не побеждали вовсе.

При этом больше всех в конкурсе участвовала Германия – 61 раз, а чаще всех в топ-5 попадала Великобритания.

Особенности Евровидения 2018 в Лиссабоне

Два полуфинала и гранд-финал Евровидения 2018 пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.

При этом сцена Евровидения 2018 года, которую уже сдали под репетиции участникам конкурса, будет напоминать огромный корабль. Также на конкурсе в Португалии ожидается мощное световое шоу.

Накануне конкурса Европейский вещательный союз, который является организатором Евровидения, изменил правила подсчета голосов национальных жюри. Согласно новым правилам, теперь голос каждого члена жюри будет "весить" меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри.

При этом организаторы Евровидение-2018 уже распространили список предметов, которые запрещены на территории проведения шоу, и кроме привычных взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя в список попали довольно неожиданные вещи. Например, нельзя будет проносить зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы и… скотч. Под запрет также попали моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.

Евровидение 2018 станет для Украины уже 15-м, начиная с 2003 года. За это время представители нашей страны пропускали конкурс только 1 раз – в 2015 году из-за сложной ситуации в стране из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Все предыдущие 14 раз представители Украины выходили в финал Евровидения. Победу Украине приносили певицы Руслана и Джамала в 2004 и 2016 годах соответственно, и по иронии судьбы свои худшие результаты украинские исполнители показывали на следующий год после победного Евровидения – Гринджолы с песней «Разом нас багато», выведенные на конкурс на волне Оранжевой революции, в 2005 году заняли лишь 19 место, а рок-группа O.Torvald на домашнем Евровидении 2017 года заняла лишь 24 место, что стало худшим результатом для Украины за всю историю участия в Евровидении.