На этот раз изменения коснулись правил подсчета голосов жюри.

Евровидение в этом году меняет правила подсчета оценок жюри. Изменения приняты для того, чтобы уменьшить влияние конкретных членов жюри на общую оценку.

Как сообщается на официальном сайте Евровидения, ранее оценка конкурсанту выставляется по среднему арифметическому всех оценок жюри. Таким образом, даже если большинство членов жюри выставили высокие баллы, одна низкая оценка могла сильно повлиять на конечный результат.

По новой схеме, вес оценки каждого из членов жюри будет зависеть от места конкурсанта в его рейтинге. Таким образом вес высоких оценок жюри будет больше, а низких сведена к минимуму, как показано на схеме. Тоесть, чем выше конкурсант стоит в рейтенге, тем больше вес оценки, которую он получит.

По мнению организаторов, это поможет сделать "приговор" каждого национального жюри коллегиальным, без влияния отдельных личностей на общий результат.

Последний раз Евровидение меняло подход к оцениванию в 2016 году. Тогда оценки зрителей и жюри стали выставлять отдельно, до этого выводился средний балл.

Как сообщал УНИАН, «Евровидение-2018» состоится в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.