Дорофеева предстала в стильном образе: широких серых брюках, сером топе, в желтой куртке и с желтой сумкой на поясе.

No make-up day . @sododo.official @tattoosweaters . Photo by my instahusband @vladimirdantes Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 24 Апр 2018 в 10:05 PDT

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

"День без макияжа", - коротко подписала фото девушка.

Читайте такжеНастя Каменских поделилась "горячим" фото в мокром купальнике

Дорофеева предстала в стильном образе: широких серых брюках, сером топе, в желтой куртке и с желтой сумкой на поясе. Фотографию сделал муж певицы телеведущий Владимир Дантес.

Поклонники тут же рассыпались в комплиментах внешности певицы. "Даже без макияжа ты неподражаема", "Очень красивая!", - написали они.

Фото менее, чем за день, собрало более 100 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Анастасия Приходько опубликовала пикантное фото в ванной.