Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа (фото)
No make-up day . @sododo.official @tattoosweaters . Photo by my instahusband @vladimirdantes
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.
Фото певица опубликовала в своем Instagram.
"День без макияжа", - коротко подписала фото девушка.
Читайте такжеНастя Каменских поделилась "горячим" фото в мокром купальнике
Дорофеева предстала в стильном образе: широких серых брюках, сером топе, в желтой куртке и с желтой сумкой на поясе. Фотографию сделал муж певицы телеведущий Владимир Дантес.
Поклонники тут же рассыпались в комплиментах внешности певицы. "Даже без макияжа ты неподражаема", "Очень красивая!", - написали они.
Фото менее, чем за день, собрало более 100 тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, Анастасия Приходько опубликовала пикантное фото в ванной.