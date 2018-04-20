Обнаженная Настя Каменских взорвала Instagram (фото)

11:37, 20 апреля 2018
Общество
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Пользователи сети активно обсуждают пикантное фото Насти Каменских / Фото: пресс-служба Насти Каменских

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"Обнаженная девушка", - подписала Каменских смелую фотографию.

Поклонники певицы бурно отреагировали: одни рассыпались в комплиментах, а другие - раскритиковали ее за чрезмерную откровенность.

Отметим, за час после публикации снимок набрал более 75 тысяч лайков.

#nude #girl 🌸🌸🌸 @nksport_for_you @nkblog

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Теги: #новая песня каменских