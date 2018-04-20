Обнаженная Настя Каменских взорвала Instagram (фото)
11:37, 20 апреля 2018Общество
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В сети появилось горячее фото Насти Каменских у бассейна.
Пользователи сети активно обсуждают пикантное фото Насти Каменских / Фото: пресс-служба певицы
Настя Каменских порадовала поклонников горячим кадром. Снимок, на котором артистка предстала полностью обнаженной, был опубликован в ее Instagram.
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"Обнаженная девушка", - подписала Каменских смелую фотографию.
Поклонники певицы бурно отреагировали: одни рассыпались в комплиментах, а другие - раскритиковали ее за чрезмерную откровенность.
Отметим, за час после публикации снимок набрал более 75 тысяч лайков.
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