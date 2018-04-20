Обнаженная Настя Каменских взорвала Instagram (фото)

В сети появилось горячее фото Насти Каменских у бассейна.

Настя Каменских порадовала поклонников горячим кадром. Снимок, на котором артистка предстала полностью обнаженной, был опубликован в ее Instagram.

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"Обнаженная девушка", - подписала Каменских смелую фотографию.

Поклонники певицы бурно отреагировали: одни рассыпались в комплиментах, а другие - раскритиковали ее за чрезмерную откровенность.

Отметим, за час после публикации снимок набрал более 75 тысяч лайков.