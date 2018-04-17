На концерте Билык охрана тащила за ногу со сцены ее скандального бывшего (видео)

На концерт Билык в столичном Дворце "Украина" Коляденко принес "особые" цветы, специально заказанные из Голландии. Но попытка вручить певице букет прошла не совсем гладко.

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко недавно посетил концерт своей бывшей жены Ирины Билык.

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На концерт Билык в столичном Дворце "Украина" Коляденко принес "особые" цветы, специально заказанные из Голландии. Но попытка вручить певице букет прошла не совсем гладко, пишет news.vash.ua.

Когда Коляденко пытался выйти на сцену, охранник схватил его за ногу и начал тянуть вниз, очевидно, приняв экс-мужа Билык за надоедливого фаната. Но Дмитрию все-таки удалось подняться на сцену и подарить букет.

"Если я в зале, то надо выйти на сцену. Мало того, я люблю выходить на сцену. Ну а чего же не выходить, чтобы все видели, что Колядеша любит, ценит, уважает Билык", - сказал позже Коляденко.