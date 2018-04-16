"Голос країни-8": Зианджа прокомментировала проигрыш в шоу (видео)

14:18, 16 апреля 2018
Общество
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Зіанджа была в команде Потапа / фото instagram.com/goloskrainy_official

Зианджа в блестящем образе в стиле 70-х годов исполнила хит "Mama mia" шведской группы ABBA, а также удивила новой короткой прической. По результатам зрительского голосования Зианджа покинула проект.

ВИДЕО: YouTube Голос країни

Девушка не расстроилась из-за проигрыша и написала в Instagram, что благодарна за поддержку.

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"Спасибо вам, любимые ангелы! Мысли о вас и вдохновили меня принять участие в проекте! То, что мы нашли друг друга – это и есть победа. Это наша с вами победа! Это старт, начало нового удивительного приключения. До скорой встречи. Люблю!" – написала Зианджа.

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Теги: #Зианджа на Голосе страны#голос країни#экс-Борис Апрель Зианджа