"Голос країни-8": Зианджа прокомментировала проигрыш в шоу (видео)
Певица-трансгендер Зианджа покинула популярное шоу "Голос страны" после первого прямого эфира.
Зианджа в блестящем образе в стиле 70-х годов исполнила хит "Mama mia" шведской группы ABBA, а также удивила новой короткой прической. По результатам зрительского голосования Зианджа покинула проект.
ВИДЕО: YouTube Голос країни
Девушка не расстроилась из-за проигрыша и написала в Instagram, что благодарна за поддержку.
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"Спасибо вам, любимые ангелы! Мысли о вас и вдохновили меня принять участие в проекте! То, что мы нашли друг друга – это и есть победа. Это наша с вами победа! Это старт, начало нового удивительного приключения. До скорой встречи. Люблю!" – написала Зианджа.