"История одиночества": Лобода представила мистический клип на песню "Лети" (видео)

Ролик получился полон свойственной для Гоголя мистики. В клипе показаны кадры из фильма "Гоголь.Вий".

Светлана Лобода представила клип на песню "Лети", которая стала саундтреком к российскому фильму "Гоголь.Вий". Премьера видеоклипа состоялась в Apple Music.

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Режиссером видео традиционно выступила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Ролик получился полон свойственной для Гоголя мистики. В клипе показаны кадры из фильма "Гоголь.Вий".

"Лети" - история одиночества, наполненного тайной. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была защитным кругом, оберегом от зла и боли! Но мы теряем ее и остается только "сердце на память".. Каждый, кто терял - услышит в ней свою историю", - говорится в описании клипа.