Певица Руслана разбила голову перед выступлением на международной конференции (фото)
17:25, 11 апреля 2018Общество
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Детали инцидента и насколько серьезная травма, певица не уточнила.
Руслна недавно перенесла операцию на глазу / Facebook Руслана Лыжичко
Украинская певица Руслана Лыжичко, которая недавно перенесла операцию на глазу, получила травму головы. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
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"За полчаса до выезда на 7-ю Международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой Энергии Будущего я готова пройти через все", - написала Руслана и опубликовала фото, на котором запечатлена с черной повязкой на лбу.
Однако как это произошло и насколько серьезная травма, певица не уточнила.
В январе нынешнего года Руслана едва не пострадала в поезде. Неизвестные бросили камень в окно, которое находилось рядом с ней. Окно полностью рассыпалось.
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