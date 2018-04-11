Певица Руслана разбила голову перед выступлением на международной конференции (фото)

17:25, 11 апреля 2018
Общество
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Руслна недавно перенесла операцию на глазу / Facebook Руслана Лыжичко

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"За полчаса до выезда на 7-ю Международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой Энергии Будущего я готова пройти через все", - написала Руслана и опубликовала фото, на котором запечатлена с черной повязкой на лбу.

Однако как это произошло и насколько серьезная травма, певица не уточнила.

В январе нынешнего года Руслана едва не пострадала в поезде. Неизвестные бросили камень в окно, которое находилось рядом с ней. Окно полностью рассыпалось.

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