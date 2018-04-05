Две украинские певицы попали в официальный трейлер Евровидения-2018 (видео)
Украинские певицы Джамала и Мария Яремчук фигурируют в официальном трейлере Евровидение-2018.
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Видео опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.
В ролике, который фактически является сборником наиболее ярких моментов шоу в прошлом, Мария Яремчук появляется на 31 секунде. Певица представляла Украину на Евровидении в 2014 году и с песней Tick-Tock и заняла тогда 6 место в финале.
Джамала (на 1:24 сек.), показана в момент после объявления ее победительницей Евровидения-2016. На кадрах можно увидеть, как она шагает с флагом Украины за наградой.
Напомним, Джамала победила на песенном конкурсе с авторской песней "1944", посвященной депортации крымскотатарского народа.
Видео: Eurovision Song Contest