34-летняя певица родила мальчика.

Украинская певица и тренер шоу "Голос страны" Джамала родила первенца. Малыш появился на свет во вторник, 27 марта, а о его рождении артистка сообщила сегодня.

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Радостную весть новоиспеченная мама сообщила на своей странице в Instagram. Исполнительница также назвала пол малыша и его имя. Так, артистка подарила своему мужу Бекиру Сулейманову сына.

"Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов", - написала Джамала.

Как сообщал УНИАН, в следующем месяце начинаются прямые эфиры "Голоса", где Джамала является тренером. В декрет певица идти не планирует.