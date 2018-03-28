Джамала родила первенца

09:37, 28 марта 2018
Общество
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Радостную весть новоиспеченная мама сообщила на своей странице в Instagram. Исполнительница также назвала пол малыша и его имя. Так, артистка подарила своему мужу Бекиру Сулейманову сына.

"Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов", - написала Джамала. 

Как сообщал УНИАН, в следующем месяце начинаются прямые эфиры "Голоса", где Джамала является тренером. В декрет певица идти не планирует. 

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Теги: #ребенок#Джамала