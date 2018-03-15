Жизнь не в своем теле и десятки операций: исповедь трансгендеров Украины (видео)

Яркая блондинка не скрывает свою красоту и готова рассказать пикантные секреты из собственной жизни. Мария живет в Одессе. Говорит, что ее можно встретить на закрытых вечеринках, куда приглашают не всех.

Сделать операцию по смене пола в Украине уже не представляет сложности. Еще десять лет назад нужно было проходить консилиумы для разрешения. Сейчас процедуру упростили, однако пациентов не стало больше. В год в Украине делают 1-2 операции по смене пола.

Как это - быть трансгендером в Украине, почему люди идут на кардинальные изменения и какие трудности их ждут в суровой реальности, узнали журналисты программы "Секретные материалы".

Читайте также"Как женщина я не ходил в мечеть принципиально, меня возмущало, что нужно заходить с отдельного хода. Как только я начал «считываться» как мужчина, спокойно хожу в мечеть"

Яркая блондинка не скрывает свою красоту и готова рассказать пикантные секреты из собственной жизни. Мария живет в Одессе. Говорит, что ее можно встретить на закрытых вечеринках, куда приглашают не всех.

Мария начала принимать гормоны с 15 лет, потому что с самого детства не ощущала себя в своем теле. Марию в прошлой жизни звали Сергей, от первого брака у нее есть ребенок. Сейчас 20-летняя дочь называет ее мамой.

Ряд операций и гормональных процедур не прошли безследно на здоровье Марии. У девушки долго не могли обнаружить опухоль. Сейчас Марии 35 лет, и только четыре года назад, по ее словам, начала ощущать себя полноценной.



