Жизнь не в своем теле и десятки операций: исповедь трансгендеров Украины (видео)

11:30, 15 марта 2018
Общество
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Как это - быть трансгендером в Украине, почему люди идут на кардинальные изменения и какие трудности их ждут в суровой реальности, узнали журналисты программы "Секретные материалы".

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Яркая блондинка не скрывает свою красоту и готова рассказать пикантные секреты из собственной жизни. Мария живет в Одессе. Говорит, что ее можно встретить на закрытых вечеринках, куда приглашают не всех.

Мария начала принимать гормоны с 15 лет, потому что с самого детства не ощущала себя в своем теле. Марию в прошлой жизни звали Сергей, от первого брака у нее есть ребенок. Сейчас 20-летняя дочь называет ее мамой. 

Ряд операций и гормональных процедур не прошли безследно на здоровье Марии. У девушки долго не могли обнаружить опухоль. Сейчас Марии 35 лет, и только четыре года назад, по ее словам, начала ощущать себя полноценной.


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Теги: #трансгендерность