В зоне АТО боевики принимают "туристов" за $1000

Желающих вывозят в города на линии фронта, где они могут пожить в условиях войны. При этом, по данным СБУ, многие "горячие головы" из РФ приезжают группами по 7—8 человек, едут вместе с российскими волонтерами, которые помогают "ДНР" и "ЛНР": их авто не досматривают на блокпостах боевиков и пропускают без проволочек. Цена за 3—4 дня такой поездки стартует от $1000.

Как рассказали "Сегодня" в СБУ, россиян, желающих посетить зону АТО, пострелять из боевого оружия, пообщаться с сепаратистами, произвести видео- и фотосъемку выводят напрямую на одного из главарей террористов по кличке Гиви.

"Он выставляет свои условия, и если они договариваются, то проблем никаких нет — группу встречают, экипируют в амуницию, выдают оружие, каски с надписью "Пресса": на случай, если кого-то ранят или убьют, — будут доказательства, что украинские военные, несмотря на перемирие, расстреливают российских журналистов. Группу сопровождают по всему маршруту передвижения и в местах дислокации, кормят, обеспечивают ночлег и после всего возвращают туда, откуда эта группа прибыла, то есть на участок границы, который наши военные не контролируют, — вскрывает схему полковник СБУ. — Во время поездки "туристу" дают пострелять из оружия. В этот момент его могут снимать или фотографировать. Никакие страховые полисы к сведению не принимаются: люди понимают, что могут и не вернуться".

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Информацию подтверждают и в штабе АТО. "То, что туристов с российской стороны хватает, — неоспоримый факт. Но мы их не ловим, отслеживать их крайне сложно", — заявил спикер АТО Владислав Селезнев.

Но не все "туристы" в АТО из России, желающих побывать на войне хватает и в Украине. В Донецке буквально на столбах можно найти объявления, предлагающие такие экскурсии. Называется маршрут "По следам украинской армии" — желающих везут в освобожденные города и в зоны, где идут боевые действия. Цена экскурсии — от 1 до 8 тыс. грн, организаторы выдают полный комплект защитного обмундирования.