Умер Олег Табаков: стало известно, кто возьмет расходы на похороны артиста

Расходы на траурные мероприятия планировал взять на себя один из сыновей Олега Табакова, однако руководство театра, где он работал, решило самостоятельно заняться этим вопросом.

Похороны народного артиста СССР Олега Табакова полностью оплатит МХТ им. А.П. Чехова. Ранее сообщалось, что прощание с актером состоится в стенах этого театра.

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Есть информация о том, что расходы на траурные мероприятия планировал взять на себя один из сыновей Олега Табакова, однако руководство МХТ решило самостоятельно заняться этим вопросом, передает портал teleprogramma.pro.

Уже известно, что артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг, 15 марта.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, у актера произошел сердечный приступ, вследствие чего родственники Табакова приняли решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.