Известный российский актер сорвал спектакль и обматерил зрителей

В зале был министр культуры РФ, но он бездействовал.

Знаменитый российский артист Михаил Ефремов оказался в центре громкого скандала. Актер чуть не сорвал спектакль в Самаре.

О провальном выступлении рассказали возмущенные зрители. Некоторые из них отдали за билеты больше пяти тысяч рублей, передают "Дни.ру".

"Сходила 7-го марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова", – пишет недовольная зрительница Лариса. Она добавила, что актер объявился в весьма странном состоянии.

Читайте такжеИзвестный актер Жан Рено приехал на Закарпатье и заговорил на украинском: уже знает "дякую" и "добрий день""Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно - радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию", – заявила Лариса. Зрительница отметила, что многие были обескуражены таким поведением.

Примечательно, что практически никто не возмущался. "В зале был министр культуры, не моргнувший глазом, было неудобно – ему-то все нравилось, по всей видимости". – объяснила она.

Некоторые покинули зал еще до окончания спектакля. "Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться. Но в целом, праздник удался – вместо спектакля получили "зоопарк", – заключила Лариса.

Другие пользователи сети поддержали волну критики. "Надо людям массово написать и потребовать возврата денег за билеты" – возмущается комментатор. Сам Ефремов произошедшее никак не прокомментировал.