В России массово отзывают военных из отпусков, на Донбассе боевики устанавливают артсистемы

На территории России отмечается массовый отзыв военнослужащих ВС РФ из отпусков.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В полосе Тельманово-Гранитное (Тельмановский район Донецкой области) отмечается выдвижение к переднему краю бронегруппы российско-террористических войск. Зафиксировано до 15 единиц бронетехники (из них до 6 танков), установлено наличие 120-мм миномётов", - пишет он.

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Тымчук отмечает, что в районе Тельманово российско-террористическими войсками оборудуются позиции для артиллерии, ведутся инженерные работы.

В районе Станицы Луганской зафиксировано прибытие в распоряжение боевиков, в дополнение к ранее сосредоточенным силам и средствам, до 10 артсистем. В районе Николаевки оборудованы укрепленные позиции.