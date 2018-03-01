"Полюбовно" не вышло: Приходько идет "воевать" в судах из-за "рекламы Порошенко" с ее участием

По словам певицы, она не получала никаких извинений от официальных инстанций, замешанных в инциденте.

Анастасия Приходько, отвечая на вопросы читателей во время чата для "Главреда" прокомментировала недавнюю скандальную ситуацию с якобы агитационным видеороликом Петра Порошенко, в которую она оказалась втянута.

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"Ситуация очень сложная. Я прекрасно понимаю, что меня ждет впереди. Естественно, мы готовим доказательную базу того, что все мои права, как артиста, были нарушены. 24 января мы увидели этот ролик до его выхода в эфир. По нашей просьбе нам показал его Евгений Цапенко. Тогда же 24 января мы увидели, что ролик посвящен Петру Порошенко - он подписан под ним. Мы без оглашения в СМИ, без скандала пытались вести переговоры в своих кругах. Мы попросили Евгения Цапенко, чтобы этот ролик не выходил, так как мы не давали согласия на участия в предвыборной кампании Петра Порошенко. Не было подписано ни единого документа, который бы давал разрешение на участие меня в этом ролике. Каналы также не получили мое согласие на распространение этого ролика. Мы ждем ответ Администрации президента, так как адвокатские запросы были отосланы. Мы ждем ответов с телеканалов, которые все-таки транслировали этот ролик. Я не позволю, чтобы меня использовали, и не хочу, чтобы использовали других. Все доказательства есть на руках у меня и моего адвоката. Пока мы не разглашаем их в связи с тем, что ведется следствие", − детально прокомментировала случившееся певица.

Кроме того, по словам Приходько, она не получала никаких извинений от официальных инстанций, замешанных в инциденте.

"Значит так... Ни Минкульт, ни Администрация президента, ни Горковенко, ни Цапенко не принесли мне каких-либо извинений. Кроме Нищука со мной никто не разговаривал, не звонил, не извинялся. Всем, как видите, все равно. Я давала возможность принести публичные извинения. И в таком случае ход действия был бы прекращен с нашей стороны. Но до чего же низок поступок, что четыре мужчины не могут попросить прощения у женщины!", − сказала исполнительница.

Кроме того, Приходько рассказала о том, как собирается "выходить" из сложившейся ситуации.

"Мы развиваем все эти события. Урегулировать ситуацию "полюбовно" не вышло. Да, мне будет сложно воевать с четырьмя мужиками. Но если каждый не будет обращать на это внимание, то дальше будет только хуже. Мне нечего бояться - я просто отстаиваю свои права. Это будет тяжело, но я надеюсь на победу и на адекватность суда", − подытожила она.