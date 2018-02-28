Yuna-2018: продюсеру музыкальной премии пришлось объясняться из-за участия сбежавших в РФ Дорна и Лободы

Несмотря на то, что эти артисты выступают в России, они претендовали на премию наравне со всеми.

Генеральный продюсер премии YUNA Павел Шилько прокомментировал наличие имен Ивана Дорна и Светланы Лободы в списках номинантов на награду.

Читайте такжеТриумф Monatik, The Hardkiss и "лучший альбом" Loboda: как прошла самая громкая музыкальная премия Yuna (видео)Об этом сообщает ТСН. Несмотря на то, что эти артисты выступают в России, они претендовали на премию наравне со всеми. По словам Шилько, в Украине нет какого-то постановления, которое запрещает этих артистов, да и он не имеет права убирать кого-то из номинаций. "А где-то есть какое-то постановление? Кто-то возмущается, кому-то нравится их музыка. Их слушают, крутят. Профессионалы за них проголосовали. Я не имею никакого права, как и оргкомитет, убирать их. Если бы была где-то в государстве выдана какая-то нота протеста, что они официально запрещены, тогда это уже другой вопрос. А так одни считают так, другие иначе. Для меня музыка — это музыка, она не имеет границ", - сказал он.

Дорн был представлен в номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший видеоклип", а Светлана Лобода – "Лучший дуэт", "Лучшая исполнительница" и "Лучший альбом".