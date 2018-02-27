И вашим и нашим: сбежавшая в Россию Лобода похвасталась престижной украинской премией

Альбом Светланы Лободы H2LO получил статус «Лучший альбом года» на премии YUNA.

Вчера состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA «Найкращі в музиці». Альбом творчески иммигрировавшей в Россию украинской певицы Светланы Лободы H2LO получил статус «Лучший альбом года».

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Своим достижением певица, неоднократно выступающая в Кремле, похвасталась в Instagram.

"Искренне благодарны Yuna и непосредственно Паше Шилько за статуэтку. Моим авторам за прекрасные песни!!! Вадиму Лисице и Михаилу Кошевому за отличный звук!! Идём дальше, - подписала фото Лобода.

Отметим, что певица, получающая музыкальные награды в Украине недавно поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который празднуется в России, а вот в Украине давно не отмечается.