И вашим и нашим: сбежавшая в Россию Лобода похвасталась престижной украинской премией
Вчера состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA «Найкращі в музиці». Альбом творчески иммигрировавшей в Россию украинской певицы Светланы Лободы H2LO получил статус «Лучший альбом года».
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Своим достижением певица, неоднократно выступающая в Кремле, похвасталась в Instagram.
"Искренне благодарны Yuna и непосредственно Паше Шилько за статуэтку. Моим авторам за прекрасные песни!!! Вадиму Лисице и Михаилу Кошевому за отличный звук!! Идём дальше, - подписала фото Лобода.
Отметим, что певица, получающая музыкальные награды в Украине недавно поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который празднуется в России, а вот в Украине давно не отмечается.