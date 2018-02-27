В пенной ванне и с бутылкой шампанского: Pianoбой голышом отметил победу на YUNA-2018 (фото)

Pianoбой одержал победу на премии YUNA 2018 в номинации "Лучший дуэт" за совместный с Morphom трек "На вершині".

Украинский певец Дмитрий Шуров он же Pianoбой показал, как празднует победу в номинации "Лучший дуэт" за совместный с Morphom трек "На вершині" премии YUNA 2018.

Соответствующее фото музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

"На вершині" принесла нам статуэтку! На вершине - это когда вместе с теми, кого любишь. Love & peace", - подписал он снимок.

На фотографии Дмитрий Шуров лежит абсолютно голый в ванне с пеной. В одной руке солист он держит бутылку с шампанским, а в другой – статуэтку.

Напомним, вчера в столице состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим музыкальным исполнителям Украины. Лучшим исполнителем был признан Monatik, а лучшей исполнительницей - Тина Кароль.