"От Администрации президента извинений не поступало": Приходько намерена судиться из-за скандального видео

Команда певицы потребовала от создателей финального продукта удалить кадры с участием Приходько. Однако этого не было сделано.

Певица Приходько утверждает, что появившиеся в прессе комментарии со стороны Министра культуры Евгения Нищука не соответствуют действительности.

Команда певицы потребовала от создателей финального продукта удалить кадры с участием Приходько. Однако этого не было сделано, пишет Styler.

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На данный момент команда певицы готовится к суду, где будут представлены различные аудиоматериалы и разговоры на тему скандального видеоролика.

"Мой адвокат занимается рассылкой судебных исков. Если на протяжении 5 дней никто не ответит на адвокатский запрос, события будут развиваться дальше. Уже в понедельник-вторник у нас на руках должны быть первые ответы… Есть конкретные нарушения прав гражданина Украины. Поэтому мы все равно будем идти в суд, так как есть законы и порядки, которым необходимо следовать", - рассказывает о текущей ситуации Анастасия Приходько.

"Что касается Администрации президента, то от них мне также не поступало извинений. Очень обидно, что вот такое халатное отношение и даже пофигистическое – всем просто все равно. Мне, как человеку, это абсолютно не нравится; не нравится, что нарушаются законы. Люди должны отвечать...", - заявила певица.