Местные власти пытаются остановить сокращение населения и "оживить" пустующие дома.

Небольшой исторический итальянский городок Радикондоли в регионе Тоскана предлагает финансовую поддержку тем, кто согласится переехать и поселиться там. В целом финансовый стимул может составлять около 30 тысяч долларов.

Как пишет New York Post, местные власти таким образом пытаются остановить сокращение населения и "оживить" пустующие дома.

Отмечается, что программу запустили еще в 2023 году. Тогда желающим приобрести и жить в одном из заброшенных домов предлагали до 20 тысяч евро (до 23,4 тыс. долларов) помощи, а также еще 6 тыс. евро (около 7 тыс. долларов) на расходы на отопление и транспорт.

Теперь городок расширил инициативу, помогая не только покупателям, но и арендаторам. Новым жителям, которые заселятся до начала 2026 года, будут компенсировать половину стоимости аренды в течение первых двух лет.

Мэр города Франческо Гуаргуалини отметил, что на поддержку покупки и аренды жилья, а также другие инициативы, такие как финансовая помощь студентам, пассажирам общественного транспорта и потребителям "зеленой" энергии в этом году предусмотрено более 400 тысяч евро.

Когда-то в Радикондоле проживало около 3 тысяч жителей. Сейчас его население составляет всего 966. Из 450 домов примерно 100 стоят пустыми.

Впрочем, есть важное условие - покупатели жилья должны обязаться жить в городке не менее десяти лет, а арендаторы не менее четырех лет.

Жилье включает как небольшие квартиры с одной или двумя спальнями в историческом центре, так и просторные тосканские фермерские дома на окраинах среди виноградников и оливковых рощ. Цены на меньшие объекты начинаются от 50 тыс. евро и достигают 100 тыс. евро. Большинство домов в приличном состоянии, хотя некоторые нуждаются в ремонте. При этом благодаря субсидиям арендаторы могут получить жилье, которое обычно стоит 400 евро в месяц, всего за 200 евро в месяц.

В муниципалитете добавили, что с момента запуска программы население выросло с 900 до 960 человек. Власти считают это доказательством того, что ставка на поддержку семей, развитие сервисов и привлечение новых жителей и, прежде всего, молодежи дает результат.

В 2024 году власти итальянского региона Тоскана запустили программу, в рамках которой людям будут платить за то, что они переехали туда жить.

Тогда был создан фонд, который должен был выплачивать людям гранты в размере от 10 000 до 30 000 евро, чтобы они могли переехать в Тоскану и отремонтировать там сельский дом, в котором поселятся. Грант должен покрыть 50% расходов на ремонт дома в одном из 76 городков Тосканы с населением менее 5000 жителей.

