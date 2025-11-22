Перераспределение массы на поверхности планеты оказывает значительное влияние на угол наклона земной оси.

За последние 20 лет земная ось отклонилась от обычного положения примерно на 80 см. И это, вероятнее всего, стало следствием деятельности человека, пишет Indian Defence Review.

Издание отмечает, что ось вращения Земли не является стабильной и со временем меняется под влиянием различных природных факторов. Но исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, констатирует, что в последнее время на угол наклона Земли влияет еще и антропогенный фактор.

Ученые отмечают, что значительное влияние на земную ось имеет распределение массы на поверхности планеты. Особенно активно по земной поверхности и в верхних слоях земной коры перемещается вода. Кроме таяния ледников есть еще один фактор, который не столь очевиден: огромные объемы подземных вод были выкачаны за последние десятилетия для орошения полей и бытового использования.

Ученые подсчитали, что только в период с 1993 по 2010 год было откачано примерно 2150 гигатонн подземных вод, которые в конечном итоге попали в океаны. Это в свою очередь привело к повышению уровня моря на планете примерно на 6 мм за исследуемый период. Хотя цифра кажется малой, это колоссальные массы воды, влияющие на угол наклона земной оси.

В своих предыдущих исследованиях Национальное космическое агентство США (NASA) уже доказало, что перераспределение воды на поверхности планеты может влиять на вращение Земли. Новое исследование определяет этот эффект в количественных показателях.

