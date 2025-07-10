Плотины по все миру удерживают столько воды, что смещаю полюса Земли, - исследование

Ученые доказали, что гигантские массы воды в водохранилищах начали оказывать влияние на земные полюса.

Водохранилища на планете начали появляться в конце XIX века. Все это время вода в них продолжала накапливаться, а теперь вес огромных плотин смещает ось вращения планеты. Новое доказательство опубликовали ученые, говорится в материале Live Science.

Ученые обнаружили, что плотины удерживают так много воды, что они перераспределяют массу земного шара и меняют положение земной коры относительно мантии. В статье говорится, что твердая земная кора как бы скользит по мантии из-за дополнительного веса воды и тем самым смещает положение полюсов Земли.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, поясняется, что любое движение массы внутри Земли или на ее поверхности изменяет ориентацию оси вращения относительно земной коры. Этот процесс называется истинным смещением полюсов. Ученые изучили воздействие на полюса Земли всех мировых плотин. В период с 1835 по 2011 год в мире было построено 6862 плотины. Данные показали, что объем воды, удерживаемый этими плотинами, привел к падению уровня мирового океана на 23 миллиметра.

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Как утверждают исследователи, накопление воды за плотинами привело к тому, что полюса Земли за исследуемый период сместились на расстояние 1,1 метр.

Результаты компьютерного моделирования выявили две четкие фазы перемещения полюса. Первая, с 1835 по 1954 год, связана со строительством крупномасштабных плотин в Северной Америке и Европе. Это привело к смещению Северного полюса на 20 см ближе к 103-му меридиану восточной долготы — воображаемой линии, проходящей с севера на юг через Россию, Монголию и Китай.

Второй этап, с 1954 по 2011 год, связан с масштабным строительством плотин в Восточной Африке и Азии. Эти плотины увеличили массу на противоположных сторонах земного шара, в Северной Америке и Европе, что привело к смещению Северного полюса на 57 см в сторону 117-го меридиана западной долготы, проходящего через западную часть Северной Америки и южную часть Тихого океана.

При этом ученые признали, что расположение полюсов относительно мало влияет на процессы на Земле. Но при этом воздействие плотин на уровень моря остается существенным. И поскольку плотины блокируют поступление большого количества воды в океаны, то следует учитывать влияние плотин при прогнозировании повышения уровня моря, делают вывод авторы исследования.

Смещение полюсов Земли

Напомним, что по расчетам ученых полюс вращения Земли к 2100 году может сместиться на 27 метров, по сравнению с 1900 годом. Это будет результатом таяния ледников. Отмечается, что из-за изменения распределения массы на планете точка вращения Земли постепенно смещается.

Для понимания стоит отметить, что точка вращения, как и магнитное поле Земли, постоянно перемещается и зависит от текущего баланса массы. Но они имеют огромное значение для навигации и динамики планеты.

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