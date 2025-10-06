Подавляющее большинство предметов, найденных исследователями в дюжине гнёзд стервятников, представляли собой кости, а также несколько копыт и яичную скорлупу других животных.

Ученые, исследующие гнездо стервятника в скальной пещере на юге Испании, обнаружили необычный предмет обуви - соломенную обувь средневековых времён. Об этом пишет Live Science.

Интересно, что дальнейшее исследование соседних гнезд показало, что поколения стервятников украшали свои гнёзда другими историческими артефактами, включая куски кожи, ткани и верёвки.

"Благоприятные условия пещер позволили артефактам сохраниться на протяжении веков, что позволяет предположить, что эти гнёзда представляют собой настоящие природные музеи", - сообщил соавтор исследования Антони Маргалида, эколог из Института исследований охоты и дикой природы Испании.

В исследовании, опубликованном в журнале The Scientific Naturalist, Маргалида и его коллеги подробно описали своё изучение 12 хорошо сохранившихся гнёзд бородача (Gypaetus barbatus) - вида, который вымер на юге Испании более 70 лет назад. Этот территориальный хищник, питающийся костями, на протяжении поколений использует гнезда на склонах скал, строя дома из слоёв костей, травы, веток и найденных материалов.

Важно, что подавляющее большинство предметов, найденных исследователями в дюжине гнёзд стервятников, представляли собой кости, а также несколько копыт и яичную скорлупу других животных. Однако примерно 9% останков были сделаны человеком, включая арбалетный болт, 72 куска кожи, 129 кусков ткани и 25 предметов из травы эспарто, включая один целый ботинок.

Отмечается, что эта трава использовалась на протяжении тысячелетий для изготовления обуви, в том числе современных эспадрилий с гибкой подошвой из верёвки, сделанной из эспарто. Эспадрильи были распространённой крестьянской обувью в средневековой Испании. Радиоуглеродный анализ соломенной обуви показал, что её возраст составляет почти 750 лет.

"Останки человеческого происхождения, вероятно, были собраны этим видом в тот период", - сказал Маргалида, предположив, что стервятники похищали обувь у ничего не подозревающих крестьян XIII века, а не грабили археологические памятники.

В том же гнезде, из которого была сделана средневековая эспадрилья, также находился фрагмент овечьей кожи, окрашенный красной охрой. Хотя неясно, с какого предмета была взята эта кожа, исследователи с помощью радиоуглеродного анализа установили её возраст - 726 лет, примерно столько же, сколько и сама обувь.

Исследователи отметили, что гнёзда бородачей-ягнят с припрятанными материалами могут быть настоящим кладезем информации для археологов, поскольку их расположение в иберийских пещерах и скальных убежищах со стабильной температурой и низкой влажностью способствует хорошей сохранности органических остатков. Онм планируют продолжить работу на этих исторических местах гнездования. Маргалида добавил:

"Следующие шаги будут заключаться в идентификации всех останков - как биологических, так и созданных человеком - и датировании различных слоёв гнёзд послойно, чтобы определить, к какому периоду они относятся".

Ранее исследователи обнаружили древнейшее известное изделие из бивня гиппопотама на Пиренейском полуострове. Найденный на месте раскопок Бобила-Мадурель недалеко от Барселоны, одного из самых значительных доисторических поселений Европы, предмет, вырезанный из бивня гиппопотама, датируется второй четвертью третьего тысячелетия до нашей эры.

