Археологи нашли мальчика каменного века, похороненного в оленьей шкуре и головном уборе с перьями дятла

Более семи тысячелетий назад, в каменном веке, на территории современной Швеции, скорбящие похоронили мальчика с короной из перьев дятла, а в другой могиле - женщину в разноцветных меховых и перьевых туфлях, как показало новое исследование. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что эти детали были обнаружены благодаря недавно разработанной методике, позволяющей идентифицировать следы волос и перьев в почве, взятой из древних захоронений, сообщили исследователи.

"Как правило, мех, растительные волокна и другие мягкие органические материалы обнаруживались только в определенных условиях, например, в подводных местах или в ледниках. С помощью нашего метода можно обнаружить микроскопические волокна даже в местах с плохой сохранностью", - заявила Туйя Киркинен, археолог из Хельсинкского университета.

В исследовании, опубликованном в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, ученая и ее коллеги подробно описали свидетельства наличия недолговечных материалов, обнаруженных в 35 захоронениях в Скатехольме, археологическом памятнике позднего мезолита на юге Швеции, недалеко от побережья Балтийского моря, который использовался группами охотников-собирателей в качестве кладбища с 5200 по 4800 год до н.э.

Как проводился анализ

Ученые проанализировали в общей сложности 139 образцов почвы, взятых из захоронений в Скатехольме. Сначала они идентифицировали фрагменты костей, кремня, древесного угля и семян в почве. Затем они просеяли и центрифугировали образцы и исследовали оставшиеся микрочастицы - волокна, волосы и перья - под микроскопом.

Интересно, что волосы млекопитающих были обнаружены в 20 захоронениях, но только 25% из них удалось сопоставить с определенным видом животного, включая выдр, оленей и коров. Однако в одной могиле исследователи обнаружили следы шерсти зайцеобразного (горного зайца), куньего (ласки или толстоголовки), летучей мыши и совы, все они были найдены в области головы молодого мужчины. Бусины из зубов благородного оленя, также найденные в области головы, позволяют предположить, что молодой человек был похоронен с декоративным головным убором.

На основании анализа исследователи пришли к выводу, что по меньшей мере 21 человек был похоронен с перьями, многие из которых принадлежали водоплавающим птицам. Несколько частиц перьев были обнаружены в почве, взятой из области головы и шеи умерших, что позволяет предположить, что они могли использоваться в головных уборах.

В одной могиле археологи обнаружили скелет ребенка и взрослого мужчины, похороненных с зубами бурого медведя, янтарными бусинами, костяными и каменными орудиями и красной охрой. В образце почвы, взятом из пространства между ними, был обнаружен один волосок оленя и, возможно, перо дятла. Эти микрочастицы позволяют предположить, что ребенок мог быть одет в одежду из оленьей кожи и головной убор с перьями дятла.

Отмечается, что в могиле пожилой женщины образцы почвы с ее шеи выявили перья водоплавающих птиц, которые, вероятно, составляли головной убор или накидку с перьями. На ее правой пятке образцы почвы обнаружили белый волос ласки или горностая и коричневый волос хищника, что позволяет предположить, что она была одета в разноцветную обувь, которая распалась за столетия. Соавтор исследования Кристиина Маннермаа, археолога из Хельсинкского университета, заявила:

"Исследование подчеркивает значимость птиц и их перьев и дает новые захватывающие знания".

Хотя новая методика работает хорошо, Киркинен отметила, что "идентификация микроскопических фрагментов перьев и волос на видовом уровне затруднена, и этот аспект метода анализа можно еще усовершенствовать".

Важно, что дальнейшие исследования могут включать анализ более недавно собранных образцов почвы и использование анализа ДНК осадочных пород для повышения вероятности обнаружения мягких органических остатков, заключили исследователи.

