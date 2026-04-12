В Бельгии строители обнаружили район, похороненный римским императором 500 лет назад

Был обнаружен фундамент церкви, а также древнее кладбище.

В Бельгии во время строительства жилого комплекса был обнаружен целый средневековый район, полный драгоценных артефактов, запечатанный под землей почти на 500 лет, включая кладбище с более чем 200 скелетами и фундамент каменной церкви. Как пишет indiandefencereview.com, находка была сделана в феврале 2026 года в Генте, когда археологи на месте испанского замка обнаружили каменную кладку, намного более древнюю, чем крепость XVI века, которую они ождали увидеть.

Отмечается, что возможность захоронения этого квартала стала следствием императорского наказания. В 1540 году император Священной Римской империи Карл V приказал разрушить аббатство Святого Бавона и около 800 окружающих домов после восстания жителей города против повышения налогов. Затем над руинами была построена массивная крепость.

Археолог Герт Вермарк назвал находку "настоящей сокровищницей", отметив, что вес крепостных стен цитадели позволил сохранить погребенный район нетронутым под фундаментом крепости.

Раскопки обнажили очертания домов, узких переулков и границ участков бывшего района аббатства Святого Бавона. В центре раскопок исследователи обнаружили большой каменный фундамент церкви, посвященной святому Бавону, аббатство которого считается местом основания Гента.

Более 200 скелетов на приходском кладбище

Рядом с фундаментом церкви археологи обнаружили кладбище. Останки включают мужчин, женщин и детей разного возраста, что указывает на то, что это было гражданское приходское кладбище, а не место, связанное с солдатами. Могилы, по-видимому, существовали задолго до постройки крепости и не имеют никакого отношения к последующей военной оккупации.

Скелеты датируются XIII-XVI веками. В настоящее время исследователи проводят биоархеологический анализ останков, чтобы изучить рацион питания, здоровье и условия жизни в средневековом Генте.

На этом месте также обнаружилось нечто неожиданное о строительстве крепости. Многие камни, использованные для строительства Испанского замка, были взяты из тех самых зданий, которые Карл V приказал снести. Декоративные блоки и резные колонны из аббатства Святого Бавона, по-видимому, вмонтированы в стены крепости, а обломки разрушенного района были использованы в качестве заполнителя для ускорения строительства.

Что оставили после себя испанские солдаты

Кроме того, археологи обнаружили остатки самого гарнизона. Были обнаружены стены, образующие казармы, которые принадлежали испанским солдатам, дислоцированным в крепости. Среди наиболее детальных находок – выгребная яма, всё ещё заполненная водой с органическими материалами, которым сотни лет. Там были обнаружены стеклянные чаши, фрагменты винных бутылок, кости животных, семена и пыльца растений.

Следы других эпох

Среди находок также были фрагменты римской керамики, металлические орудия и разбитая домашняя посуда, разбросанные по нижним слоям почвы. Также были найдены кремневые орудия, указывающие на доисторическую деятельность в этом месте задолго до того, как сформировался средневековый аббатский район.

Раскопки фактически выявили несколько исторических периодов, расположенных на глубине нескольких метров: доисторическое поселение, римская оккупация, средневековая жизнь аббатства, имперский снос, испанская военная оккупация и, наконец, квартал XIX века, который заменил крепость.

