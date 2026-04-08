Археологи нашли в саду римский военный лагерь, возраст которого составляет 2200 лет

Артефакты, обнаруженные во время раскопок, доказывают, что это место существовало несколько лет, что было необычно для этого региона в то время.

Реставрационные работы во дворце Болонгаро в Хёхсте, районе примерно в восьми километрах к западу от центра Франкфурта-на-Майне в Германии затронули и прилегающий к нему сад. Об этом пишет Popular Mechanics.

После почти десяти лет работы по превращению усадьбы в музей археологи из Департамента по управлению археологическим наследием сделали удивительную находку под пышной зеленью сада: первый в регионе римский военный лагерь, обнаруженный с находками, включая монеты из Франции и Бельгии, а также южногалльскую керамику.

Эксперты заявили, что эта находка переписывает раннюю историю Франкфурта, поскольку в артефактах отсутствуют признаки насилия и конфликтов, а указывается на мирное начало римской оккупации этого района.

"Остатки военного лагеря, датируемые примерно 0 годом, имеют значение, выходящее далеко за пределы этого региона. Этот археологический объект позволяет нам проследить не только развитие и расширение Римской империи в нашем регионе, но и часть истории самого города Франкфурта", - сказал мэр Франкфурта Майк Йозеф.

Андреа Хампель, глава Управления по охране памятников, заявила, что находка противоречит многим представлениям о ранних военных перемещениях римлян в Германии.

"У всех нас в голове всплывают Астерикс и Обеликс (персонажи популярной французской серии комиксов, действие которых происходит во время римского завоевания Галлии) или Тевтобургский лес, когда мы думаем о римском завоевании Германии", - сказала Хампель, имея в виду ожесточенные сражения, определившие римско-германскую историю. Она добавила:

"На сегодняшний день археологические раскопки в саду Болонгаро не дали никаких свидетельств боевых действий или разрушений; вместо этого, благодаря обнаружению местной керамики и информации о пищевых привычках, они указывают на контакты и сотрудничество".

Отмечается, что по мере того, как римский император Август продвигал свою империю все глубже в Европу, Германия стала ключевой пограничной зоной в I веке н.э., когда, вероятно, был основан Франкфурт. Тем не менее, в это время военные лагеря, как правило, существовали недолго. С археологической точки зрения это затрудняет их обнаружение, поскольку после них остается мало артефактов.

Интересно, что находка в дворце Болонгаро отличается в этом отношении, поскольку он, вероятно, служил римским военным лагерем в течение нескольких лет. Его относительная долговечность, возможно, объясняется расположением недалеко от рек Нидда и Майн, стратегическим возвышенным местом, имевшим тесную связь с дорожной сетью, соединявшей лагерь с другими римскими поселениями в регионе.

В лагере Хёхст, вероятно, размещались как римские легионеры, так и вспомогательные солдаты, и его население было значительно больше, чем в типичном временном лагере. Находка меняет представление о ранних контактах между недавно прибывшими римлянами и уже обосновавшимися жителями Франкфурта.

