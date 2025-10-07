Древние микроорганизмы, замороженные в арктическом льду, вернулись к жизни после размораживания.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере возродили древние микроорганизмы, которые пролежали в вечной мерзлоте Аляски около 40 000 лет, - и это вызвало тревогу в научных кругах. Исследователи нагрели образцы замерзшей почвы, горных пород и льда, и микробы, которые считались "мертвыми", медленно начали оживать.

"Это отнюдь не мертвые образцы", - отметил доктор Тристан Каро, геолог и руководитель исследования, опубликованного в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, передает Wionews.

Образцы собрали в тоннеле вечной мерзлоты вблизи города Фэрбенкс, известном как "ледяное кладбище". В течение нескольких месяцев микробы, инкубированные при температуре от +3°C до +12°C, начали формировать биопленки - слизистые бактериальные слои, которые трудно уничтожить.

Хотя исследователи отмечают, что эти микроорганизмы "вероятно, не способны инфицировать людей", они могут представлять экологическую угрозу, выделяя углекислый газ и метан, которые усиливают изменение климата.

Доктор Бригитта Эвенгорд, специалист по инфекционным болезням, предупреждает: вечная мерзлота может скрывать не только безопасные микробы.

"Два, о которых мы знаем, что могут возникнуть из вечной мерзлоты, - это вирусы сибирской язвы и оспы; кроме этого, это ящик Пандоры", - сказала она Greenpeace.

Ранее исследование Proceedings of the Royal Society B показало, что таяние ледников повышает риск "опрокидывания вирусов" - то есть перехода древних патогенов к новым видам животных или даже людей.

