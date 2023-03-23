Группа ученых считает, что причиной смерти легендарного композитора была совокупность факторов.

Ученые Кембриджского университета расшифровали ДНК выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена, но не смогли определить причину его ранней кончины.

Исследователи во главе с Тристаном Беггом проанализировали пряди волос композитора, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными признаны только 5), и на основе генной секвенции выявили, какими болезнями страдал Бетховен, передает Би-би-си.

О причине смерти композитора начали спорить почти сразу, однако за 200 лет прийти к однозначному выводу так и не удалось. Не смогли это сделать и ученые из Кембриджа.

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Однако им удалось выяснить, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а в конце жизни он заразился гепатитом В.

Как рассказал Тристан Бегг, изучив записи композитора за последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно пил, но сколько, ученым оценить было сложно.

"Большинство его современников говорило, что по стандартам Вены начала XIX века он пил умеренно, однако скорее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считаются вредными", - сказал он.

"Если потребление алкоголя было большим на протяжении длительного времени, то ввиду генетической предрасположенности это могло стать причиной цирроза", - сказал исследователь.

А вот на причины его прогрессирующей глухоты, генетический анализ образцов волос композитора свет не пролил.

Ученые отметили, что причиной смерти могли стать несколько причин, и более точно это смогут установить дальнейшие исследования.

Кто такой Людвиг ван Бетховен

Бетховен родился в Бонне в 1770 году. Когда ему было 30 лет, он начал терять слух, а в 48 лет почти полностью оглох. Он продолжал писать музыку, но играть на фортепиано не мог. Легендарный композитор умер в Вене в 1827 году. Ему было всего 56 лет.

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