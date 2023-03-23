Ученые Кембриджского университета расшифровали ДНК выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена, но не смогли определить причину его ранней кончины.
Исследователи во главе с Тристаном Беггом проанализировали пряди волос композитора, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными признаны только 5), и на основе генной секвенции выявили, какими болезнями страдал Бетховен, передает Би-би-си.
О причине смерти композитора начали спорить почти сразу, однако за 200 лет прийти к однозначному выводу так и не удалось. Не смогли это сделать и ученые из Кембриджа.
Однако им удалось выяснить, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а в конце жизни он заразился гепатитом В.
Как рассказал Тристан Бегг, изучив записи композитора за последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно пил, но сколько, ученым оценить было сложно.
"Большинство его современников говорило, что по стандартам Вены начала XIX века он пил умеренно, однако скорее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считаются вредными", - сказал он.
"Если потребление алкоголя было большим на протяжении длительного времени, то ввиду генетической предрасположенности это могло стать причиной цирроза", - сказал исследователь.
А вот на причины его прогрессирующей глухоты, генетический анализ образцов волос композитора свет не пролил.
Ученые отметили, что причиной смерти могли стать несколько причин, и более точно это смогут установить дальнейшие исследования.
Кто такой Людвиг ван Бетховен
Бетховен родился в Бонне в 1770 году. Когда ему было 30 лет, он начал терять слух, а в 48 лет почти полностью оглох. Он продолжал писать музыку, но играть на фортепиано не мог. Легендарный композитор умер в Вене в 1827 году. Ему было всего 56 лет.