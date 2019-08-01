В Киево-Могилянской академии нашли старинную любовную записку (фото)

В письме, обнаруженном в Могилянке, судя по всему, представлен отрывок из оперы "Днепровская русалка".

Во время реставрации Староакадемического корпуса Киево-Могилянской академии была найдена записка, которая датируется началом 19 века. Читайте такжеХлеб времен Голодомора нашли в документах НКВД (фото, видео)

Датировать письмо удалось благодаря цитате из оперы «Дева Дуная», сообщается в блоге президента Киево-Могилянскои академии Андрея Мелешевич.

В Российской Империи эта опера австрийского композитора Фердинанда Кауэра была поставлена как "Леста. Днепровская русалка".

«Могилянка сейчас пытается реставрировать Староакадемический корпус. Да-да, тот самый, что на 500 грн. В очень неожиданных локациях здания находим много интересных вещей 18-19 веков для нашего музея. Например, в прошлом году нашли револьвер. А вот, например, любовная записка», - написал Мелешевич.

В письме, обнаруженном в Могилянке, судя по всему, представлен отрывок из оперы, в котором Леста, героиня оперы, просит прийти к ней князя Видостана.

«На обратной стороне и то же лицо еще несколько раз пишет: „Приди. Приди. Приди.“ Есть также запись другим почерком, который ставит точку на любовных отношениях. Текст примерно такой:» священническому чин монашеский (…) принят (?) Церковный дапаможет (?) Господь Бог воцарствии (?) Своем (…)", - рассказал ректор Могилянки.

Как сообщал УНИАН, ранее в музее Киева в чучеле пеликана нашли записку 1845 года.