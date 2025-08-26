Исследования установили, что Юпитер образовался через 1,8 миллиона лет после образования Солнечной системы.

Исследователи впервые установили точную дату образования Юпитера, изучая капли расплавленной породы, найденные в метеоритах, упавших на Землю. Как пишет interestingengineering.com, исследование, проведённое Университетом Нагоя (Япония) и Итальянским национальным институтом астрофизики (INAF), показало, что газовый гигант, скорее всего, образовался через 1,8 миллиона лет после зарождения Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.

Доказательства были получены в результате изучения хондр – "капель расплавленной породы" диаметром 0,1–2 миллиметра, обнаруженных в метеоритах, упавших на поверхность Земли.

Моделирование, проведённое в рамках исследования, показало, что причиной образования этих капель расплавленной породы были огромные гравитационные силы быстро формирующегося Юпитера, которые нарушали орбиты бесчисленных более мелких тел, называемых планетезималями, — подобных астероидам и кометам.

Видео дня

Эти планетезимали, состоящие из камня, пыли и льда, сталкивались друг с другом на невероятной скорости. Сила этих столкновений была настолько огромной, что содержащиеся в них камни и пыль мгновенно расплавились. Удар испарил воду из более мелких тел, вызвав паровой взрыв, который раздробил расплавленный силикат на микроскопические капли. Затем капли остыли и затвердели, а затем образовали астероиды, которые в конечном итоге распались и упали на Землю в виде метеоритов.

В новом исследовании использовалось компьютерное моделирование для моделирования роста Юпитера и столкновений каменистых и богатых водой планетезималей в ранней Солнечной системе. В результате команда смогла точно определить время рождения Юпитера, сопоставив время этих моделируемых столкновений с возрастом хондр, обнаруженных в метеоритах.

"Модель показывает, что образование хондр совпадает с интенсивным накоплением небулярного газа Юпитером, что привело к достижению им огромных размеров. Поскольку данные о метеоритах показывают, что пик образования хондр пришелся на 1,8 миллиона лет после образования Солнечной системы, это также время рождения Юпитера", — сказал доктор Диего Туррини, соруководитель исследования и старший научный сотрудник INAF.

