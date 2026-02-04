Япония нашла редкоземельные металлы на рекордной глубине в Тихом океане

Япония опасается, что Китай может ограничить экспорт редкоземелий из-за напряженных отношений.

Япония объявила об открытии редкоземельных металлов на рекордных глубинах в Тихом океане. Миссия JAMSTEC – первая в мире попытка добыть глубоководные редкоземельные ресурсы, пишет Al Jazeera.

В понедельник японское правительство заявило, что в рамках глубоководной испытательной миссии в Тихом океане были обнаружены осадочные породы, содержащие редкоземельные элементы, на глубине 6000 метров. Токио активизировало усилия по добыче глубоководных месторождений, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая в отношении ценных минералов.

Пресс-секретарь правительства Кей Сато заявила, что образец, изъятый Японским агентством по морским и земным наукам и технологиям (JAMSTEC), анализируется на количество редкоземельных элементов, содержащихся в осадке. Она назвала изъятие осадка "значительным достижением как с точки зрения экономической безопасности, так и всестороннего развития морской среды".

Видео дня

В прошлом месяце глубоководное научное буровое судно отправилось к отдаленному тихоокеанскому острову Минами-Торисима, где, как считается, окружающие воды содержат богатые залежи ценных минералов. По оценкам, район вокруг острова, который находится в экономических водах Японии, содержит более 16 миллионов тонн редкоземельных элементов - это третий по величине запас в мире.

В конце прошлого года Япония подписала соглашение с США о координации действий по обеспечению поставок редкоземельных элементов, поскольку обе страны обратили внимание на контроль Пекина над значительной частью мировых запасов важных минералов.

В частности, Япония опасается, что Китай, крупнейший в мире поставщик редкоземельных элементов, может ограничить их экспорт из-за напряженных дипломатических отношений. Это напугало Токио, который импортирует примерно 70% своих редкоземельных элементов из Китая.

Следует отметить, что редкоземельные элементы – 17 металлов, которые трудно добыть из земной коры, используются во всем: от электромобилей до жестких дисков, ветровых турбин и ракет.

Редкоземельные металлы – последние новости

Президент США Дональд Трамп планирует запустить стратегический проект стоимостью 12 миллиардов долларов по созданию запасов критически важных минералов. Проект под названием "Хранилище" позволит защитить производителей от перебоев в поставках критических элементов.

Индия одобрила программу инвестиций в производство электронных компонентов на общую сумму 4,6 млрд долларов. Правительство страны активизирует усилия по построению местных цепочек поставок и противодействию Китаю, который является мировым монополистом по добыче и переработке редкоземельных металлов.

Вас также могут заинтересовать новости: