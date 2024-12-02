Вследствие такого события произошел глобальный кризис.

Около шести миллионов лет назад произошел Мессинский кризис солености, в результате чего Средиземное море превратилось в огромный соленый бассейн. Однако остается вопрос, как миллион кубических километров соли за такое короткое время оказался на дне моря, пишет earth.com, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

В то же время ученым удалось достичь прорыва в этой загадке. В частности они проанализировали изотопы хлора, найденные в соли на дне Средиземного моря, и обнаружили две разные фазы этого интенсивного процесса испарения.

Фазы высыхания и накопления соли

Отмечается, что первая фаза длилась около 35 тысяч лет. В течение этого времени отложение соли происходило только в восточном Средиземноморье.

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"Это было связано с ограничением оттока средиземноморской воды в Атлантику, в результате чего на востоке образовался бассейн, заполненный соляным раствором", - объяснили в материале.

Вторая фаза имела совсем другую историю. За менее чем 10 тысяч лет накопление соли произошло по всему Средиземноморью.

"Быстрое испарительное событие вызвало настолько резкое снижение уровня моря - на 1,7-2,1 километра на востоке и примерно на 0,85 километра на западе - что Средиземноморский бассейн потерял до 70% своего общего объема воды", - добавляют в издании.

Более того, изменения такого монументального масштаба не прошли без следа. Последствия впечатляющего падения уровня моря были далеко идущими и не ограничивались только морской средой.

Факторы, связанные с потерей воды в Средиземном море

По словам ученых, локальные извержения вулканов могли быть спровоцированы высвобождением давления на земную кору. Такие извержения можно рассматривать как реакцию Земли на быструю потерю такого большого количества воды.

Также такое испарительное событие могло повлиять на глобальный климат. Последствия распространились наружу, влияя на погодные системы в широких масштабах.

"Эти результаты указывают на лучшее понимание не только Мессинского кризиса засоления, но и того, как экстремальные явления высыхания могут кардинально изменить экосистемы и климат в глобальном масштабе. В последние моменты этого кризиса солености уровень моря в Средиземном море был почти на километр ниже уровня Атлантического океана. Эта экстремальная разница привела к окончательному разрушению Гибралтарского пролива", - объяснили в издании.

Потеря воды в Средиземном море и морская жизнь

Кроме того, Мессинский кризис солености создал серьезные проблемы для морской жизни в бассейне Средиземного моря. Слишком соленые условия были бы неблагоприятными для большего количества морских организмов, в результате чего бы массово вымирали виды, которые не смогли приспособиться.

Однако есть информация, подтверждающая то, что некоторые экстремофильные организмы, то есть те, которые могут выживать в высокосоленых средах, смогли выжить во время такого периода.

Восстановление средиземноморской воды

"Коллапс Гибралтарского пролива стал воротами для Атлантического океана, вернувшегося в Средиземное море. Этот внезапный приток воды положил конец длительному высыханию, наполнив бассейн Средиземного моря и восстановив его уровень воды", - отметили в материале.

Поэтому Средиземное море из почти сухого, очень соленого бассейна, в котором были толстые залежи соли, снова стало открытым цветущим морем, к которому со временем вернулись нормальные морские условия и экосистемы.

Климатические вызовы современности

Исследование Мессинского кризиса засоления свидетельствует о том, что человечество должно понимать текущие и будущие изменения в окружающей среде. Благодаря этому событию становится понятно, как быстрые геологические и гидрологические трансформации могут вызвать каскадное влияние на климат, экосистемы и даже тектоническую активность.

"Современные беспокойства относительно повышения температуры, изменения характера осадков и дефицита воды перекликаются с некоторыми климатическими нарушениями, которые, возможно, были ощутимы во время кризиса. Изучая это историческое событие, ученые подчеркивают важность глобального сотрудничества и устойчивого управления ресурсами для смягчения влияния надвигающихся экологических вызовов как на природные системы, так и на человеческое общество", - отметили в earth.com.

Благодаря этому исследованию ученые отметили изучение прошлой геологической деятельности для того, чтобы принимать решения, которые бы защищали людей и окружающую среду от природных катастроф.

Другие научные исследования

Ранее ученые выяснили, как животные восстанавливают части тела после травм. Для этого они провели исследование на морской анемоне, которая смогла благодаря своим регенеративным способностям отрастить одну из своих частей тела, если ее отрезать.

Также одно из открытий показало, как 4000 тысячи лет назад возникла цивилизация майя. Известно, что со временем эта цивилизация стала доминировать в низменностях майя в Центральной Америке и на территории современной южной Мексики.

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