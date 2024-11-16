По словам ученых, главной угрозой для Средиземного моря является постепенное столкновение Африканской плиты с Евразийской.

Средиземное море не будет существовать вечно, ведь две большие тектонические плиты Земли сталкиваются друг с другом, поэтому существует большая вероятность того, что в далеком будущем это море может быть стерто с лица Земли, пишет IFL Science.

По словам исследователей, континеты нашей планеты находятся в постоянном, но очень медленном движении. В частности земная кора разделена на тектонические плиты, движущиеся над полужидкой верхней мантией, которая приводит к перегруппировке континентов и формированию различных геологических особенностей на протяжении веков.

"Современное расположение континентов на Земле - Африка, Евразия, Америка и так далее - является лишь временным. Конфигурации континентов кардинально менялись в прошлом и будут продолжать меняться в будущем из-за движения тектонических плит", - объяснили в издании.

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Ученые отмечают, что главной угрозой для Средиземного моря является постепенное столкновение Африканской плиты с Евразийской. Около 100 миллионов лет назад эти две плиты начали сближаться, постепенно закрывая океанические бассейны между собой.

"Будьте уверены, что эти геологические изменения происходят в масштабе миллионов и миллионов лет, поэтому скорость движения составляет лишь миллиметры на Землю. В конце концов, Средиземное море может оказаться зажатым между двумя плитами в процессе формирования нового суперконтинента. Европа, какой мы ее знаем, проскользнет под африканскую плиту, и море перестанет существовать", - добавляют в IFL Science.

В то же время это лишь один из вероятных вариантов того, как могут сместиться тектонические плиты нашей планеты. В конце концов предсказать расположение будущих континентов достаточно сложно из-за динамической природы тектоники плит и больших временных рамок.

Поэтому хорошая новость заключается в том, что Средиземное море вряд ли исчезнет в течение многих миллионов лет, поэтому не следует беспокоиться об этом сейчас, уверяют ученые.

"Если предположить, что мы избежим постоянно растущих рисков ядерной войны, катастрофических природных катаклизмов, изменения климата и глобальных вспышек болезней, есть определённый шанс, что Homo sapiens будет рядом и станет свидетелем потенциального краха Средиземного моря через миллионы лет, хотя уверенности нет", - подытожили в издании.

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Как писал УНИАН, ученые придумали метод производства топлива CO2. По словам исследователей, этот способ в 45 раз эффективнее и требует в 45 раз меньше земли по сравнению с традиционным производством биодизеля на основе сои.

Также сообщалось, что ледник Туэйтса, известный как "Ледник Судного дня", быстро тает из-за изменений климата. Это может привести к серьезному повышению уровня моря, затопив Нью-Йорк и Майами.

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