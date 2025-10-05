В NASA будут использовать ядерные отходы для питания космических батарей

Питать батареи будет не плутоний, а изотоп америция, который получают из отработанного ядерного топлива атомных станций.

Компания из США Zeno Power планирует использовать новый тип ядерных отходов для питания космических батарей. Они хотят использовать для этого изотоп америций-241 (Am-241), пишет Interesting Engineering.

Америций-241 будет питать космические ядерные батареи Zeno, также известные как радиоизотопные энергетические системы (РЭС). Сейчас Zeno разрабатывает РЭС на америциевом топливе для NASA для питания луноходов, посадочных модулей и инфраструктуры на Луне. Эти космические ядерные батареи обеспечат питание, необходимое для переживания лунной ночи и работы в постоянно затененных зонах.

Поставлять изотопы будет французская атомная компания Orano, которая является оператором атомных станций страны. Америций-241 Orano планирует получать из своих операций по переработке отработанного ядерного топлива. Компании уже подписали соответствующее соглашение.

Согласно договору, Zeno сделает многомиллионные инвестиции, чтобы получить приоритетный доступ к большим количествам Am-241 с перерабатывающего завода Orano в Ла-Аг, что во французской Нормандии.

До сих пор радиоизотопные энергетические системы (РЭС) в космосе использовали плутоний-238 (Pu-238) в качестве источника топлива. Тем не менее, ограниченные мировые запасы изотопа и растущий спрос на надежную космическую энергетику ускорили поиск дополнительных жизнеспособных источников топлива.

Америций-241 расширяет варианты топлива для долговременной космической ядерной энергетики. Zeno сейчас разрабатывает для NASA реактор с возвратом топлива на америции для питания луноходов, посадочных модулей и инфраструктуры на Луне.

"Сочетая америций-241 для космических миссий со стронцием-90 для морского и наземного использования, ядерные батареи Zeno разблокируют операции с использованием ядерного топлива, от глубокого моря до глубокого космоса", - говорится в заявлении компании Zeno.

Am-241 является привлекательным источником топлива для космических ядерных батарей благодаря своему длительному периоду полураспада, составляющему более 430 лет. Он позволяет энергетическим системам работать десятилетиями. Он образуется в результате распада других изотопов, содержащихся в отработанном ядерном топливе.

Как писал УНИАН, компания General Atomics Electromagnetic Systems совместно с NASA провели успешные испытания ядерного топлива, которое может стать источником энергии для будущих быстрых космических полетов. Они определили, что топливо может выдерживать чрезвычайно высокие температуры и другие неблагоприятные условия, возникающие в реакторах, которые предназначены для работы в космосе.

