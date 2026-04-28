Исследователи с помощью ИИ воссоздали лицо мужчины, погибшего во время извержения вулкана

Они считают, что мужчина погиб на ранней стадии катастрофы в результате сильного обвала вулканических обломков.

Исследователи впервые применили искусственный интеллект, чтобы в цифровом формате воссоздать лицо мужчины, погибшего во время извержения вулкана Везувий, уничтожившего древнеримский город Помпеи в 79 году нашей эры, сообщает Sky News.

Изображение воспроизводит мужчину, останки которого нашли вместе с еще одним человеком - они пытались бежать из города в направлении побережья во время катастрофы.

Иллюстрация, созданная с помощью ИИ, показывает мужчину, бегущего по дороге, покрытой обломками, держа над головой большую миску в качестве импровизированного щита. За его спиной происходит извержение Везувия.

Исследователи считают, что мужчина погиб на ранней стадии катастрофы в результате сильного обвала вулканических обломков.

Реконструкция, созданная Археологическим парком Помпеев в сотрудничестве с Университетом Падуи, основана на данных археологических исследований, полученных во время раскопок вблизи некрополя Порта Стабия, расположенного сразу за городскими стенами.

Археологи установили, что мужчина держал в руках терракотовую ступку, которую, вероятно, использовал в качестве средства защиты головы от мелких вулканических камней, падающих во время извержения.

Древние источники, в частности записи римского писателя Плиния Младшего, свидетельствуют, что жители города использовали различные предметы, чтобы защититься от пепла и обломков.

Рядом с мужчиной также нашли масляную лампу, небольшое железное кольцо и 10 бронзовых монет.

Цифровой портрет создали с помощью ИИ и технологий обработки изображений, которые позволяют преобразовывать данные о скелете и археологических находках в реалистичный облик человека, отметили в Археологическом парке Помпеев.

"Объем археологических данных сегодня настолько велик, что только с помощью искусственного интеллекта мы сможем должным образом их хранить и исследовать", - заявил директор парка Габриэле Цухтригель.

"Если правильно использовать ИИ, он может способствовать обновлению классических исследований", - добавил он.

Напомним, палеонтологи из Университета Хоккайдо применили новую методику "цифровой раскопки окаменелостей", чтобы повторно исследовать 15 крупных ископаемых челюстей, которые были отнесены к ранним родственникам осьминогов. Согласно исследованию, один из видов ранних осьминогих, вероятно, вырастал до 19 метров - примерно как грузовик или двухэтажный автобус. Современные потомки этих существ известны высоким уровнем интеллекта, способностью к обучению и решению сложных задач. Находки свидетельствуют, что их древние предки могли быть не менее умными.

Вас также могут заинтересовать новости: