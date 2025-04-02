Новое открытие в Китае ставит под сомнение давние убеждения ученых об эволюции человека в Восточной Азии.

Археологи впервые в Восточной Азии обнаружили усовершенствованные каменные орудия, которые когда-то считались уникальными для неандертальцев в Европе.

Орудия труда, изготовленные с использованием метода Куина - техники, которую nfr;t использовали b неандертальцы, были найдены в Китае, пишет Interesting Engineering.

Средний каменный век, ключевой период в эволюции человека между 300 тыс. и 30 тыс. лет назад, обычно рассматривается как время динамичного прогресса в Европе и Африке. Однако его считали более статичным в Восточной Азии, с ограниченным развитием ранних популяций предков человека.

Видео дня

Эта эпоха также тесно связана с происхождением и эволюцией современных людей, Homo sapiens, в Африке, а также с развитием архаичных групп людей, таких как неандертальцы и денисовцы.

Вновь обнаруженные орудия труда датируются периодом от 50 000 до 60 000 лет назад.

"Это серьезный сдвиг в нашем понимании этой части мира в то время. Это действительно поднимает вопрос: что еще люди делали в этот период, чего мы еще не обнаружили?", - прокомментировал Бен Марвик, соавтор исследования из Вашингтонского университета.

Археологи обнаружили скребок из камня Квина, толстый и асимметричный, с широкой острой рабочей кромкой, на которой видны явные следы использования и повторной заточки, а также побочные продукты его использования. Ученые полагают, что эти орудия труда, вероятно, использовались для скобления и царапания костей, рогов или древесины.

Открытие оставило исследователей в недоумении. Они не знают, как инструменты, которые, как известно, использовались неандертальцами в Европе, попали в Восточную Азию.

Остается неясным, была ли эта технология завезена в регион людьми, пришедшими с Запада, или разработана независимо, без прямого контакта между группами.

"Мы можем попытаться выяснить, делали ли они что-то похожее ранее, из чего, по-видимому, произошел метод Куина. Тогда мы могли бы сказать, что развитие было более локальным - они экспериментировали с различными формами орудий из поколения в поколение, и в конечном итоге усовершенствовали их", - сказал Марвик.

С другой стороны, если китайские инструменты появились без каких-либо предшествовавших экспериментов, это могло бы означать, что другая группа передала технологию.

Марвик отметил, что убеждение в том, что в Восточной Азии ничего не менялось длительное временя, давно господствовало в научной среде, и многие не рассматривали возможность нахождения доказательств, которые опровергают его.

"Теперь есть некоторые ученые, которые заинтересованы в том, чтобы подвергнуть сомнению подобные идеи", - сказал он.

Исследователи полагают, что обнаружение более древних человеческих останков в регионе может помочь решить эту загадку.

"В Восточной Азии никогда не находили неандертальцев. Можем ли мы найти неандертальца? Или, что более вероятно, можем ли мы найти денисовца, который является другим видом предка человека?", - поделился ожиданиями Марвик.

"Если мы сможем найти человеческие останки, связанные с этим периодом, мы можем обнаружить что-то удивительное - возможно, даже нового предка человека, о котором мы пока не знаем", - допустил ученый.

Вас также могут заинтересовать новости: