Девушка уже подала заявление в полицию.

Участница 11 сезона шоу "Холостяк" Александра Миколюк, где главным героем был бизнесмен Михаил Заливако, стала жертвой нападения в Одессе. По словам девушки, ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина.

Об инциденте рассказала сама Александра в Instagram. Вчера, 10 августа, она гуляла с собакой недалеко от своего дома.

"Попытка изнасилования среди белого дня. Около 12:00 я гуляла в парке возле дома со своей собакой. Подкармливала котиков и бездомных собак, с пакетом корма и воды. Двинулась вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая...", - написала Александра.

В тот момент девушка хотела в ответ напугать незнакомца и якобы начала его снимать на камеру, но он стал еще больше проявлять агрессию.

"Я вернулась, и увидев, что этот подонок снял штаны и начал мастурбировать, направила телефон на него, вроде моментально начала снимать. Он отвернулся, и я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!". В ту же минуту, он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с**а, я тебя сейчас вы*б* и убью!". Я побежала вниз, с криком, упала, покатилась со склона... Мне было настолько страшно, что я понимая, что, возможно, сломала руку, и очень сильно ударилась головой, с которой начала течь кровь, все равно посмотрела вверх, чтобы убедиться не бежит ли за мной", - вспомнила девушка и показала последствия падения на своем теле.

По словам Миколюк, у нее травма головы, а также повреждены руки и ноги. К счастью тогда ее увидели соседи, а нападающий скрылся. Девушка вызвала полицию и написала на него заявление.

"Я хочу, чтобы люди были бдительны, особенно молодые девушки, их парни, родители дочерей или мамы. Мне 27 лет, я взрослая, но если это произойдет с кем-то с неустойчивой психикой, последствия могут быть ужасными на всю жизнь", - отметила Александра.

