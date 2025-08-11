Иван Морозов вспомнил, как относилась к нему телеведущая.

Известный украинский стилист Иван Морозов, который сотрудничает с Еленой Кравец, певицей KOLA и многими другими звездами, рассказал о работе с ведущей-предательницей Оксаной Марченко.

Мужчина отметил, что работал с ней в 2003 году, еще до масштабных телепроектов с ее участием. Однако уже тогда Марченко показывала свой непростой характер, о котором раньше ходили слухи.

"Она очень редко агрессировала, но эти такие моменты гнева присутствовали", - отметил Морозов в YouTube-проектеТСН.ua.

Видео дня

Иван не стал рассказывать подробностей инцидентов, но вспомнил, как телеведущая относилась к нему.

"Как она ко мне относилась? Ко мне всегда непосредственно, безразлично. Мне иногда казалось, что она или не замечает, или просто ей не было дела до меня. И таких людей, как я, действительно, было очень много", - добавил стилист.

К слову, в начале полномасштабной войны Оксана Марченко со своим мужем Виктором Медведчуком сбежала в РФ. В Украине она объявлена в розыск. Предательница на некоторое время исчезла из инфопространства и не выходила на связь, однако позжк стало известно, что она выпустила свой проект на YouTube на русском языке.

Напомним, ранее в сети появились новые фото предательницы Оксаны Марченко.

Вас также могут заинтересовать новости: