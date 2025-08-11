Локация в Житомирской области не уступает заграничному Памуккале.

В Украине огромное количество красивых мест, о которых стоит рассказать. Одно из таких - Дружбовский карьер. Находится он в Житомирской области и славится не только своими красотами, но и удобным месторасположением.

Как появился Дружбовский карьер - отдых, который вы не забудете

Для начала выясним, как давно существует Дружбовский карьер - Житомирская область ведь в принципе не считается курортным регионом. В той местности при СССР добывали песок и гравий, которые были необходимы для постройки различных объектов в округе. Со временем Дружбовский карьер перестал быть интересен в этих целях, и добычу прекратили, но сама локация осталась. На ее месте образовалось озеро с водой бирюзового цвета. Уникальность его, во-первых, в глубине (целых 30 метров), а во-вторых, в чистоте - на дне озера не образуется ил, и нет водорослей.

Популярность карьер обрел относительно недавно - в основном, туда ездят отдыхать местные жители. Также иногда можно встретить туристов - они посещают локацию ради красивых видов. Прелесть этой локации в том, что никто не задумывается, можно ли купаться в Дружбовском карьере, ведь ответ будет однозначно положительным. Вода там кристально чистая, а пляж из белого песка, но стоит помнить, что он не оборудован для отдыха. Из-за того что это все-таки не муниципальный пляж, а "дикий", он больше подойдет неприхотливым туристам.

Вокруг карьера много густых лесов, поэтому каждый отдыхающий сумеет насладиться атмосферой покоя в уединении. Много лет Дружбовский карьер был доступен только для житомирян, ведь о нем просто никто не знал, но из-за социальных сетей здесь все чаще можно увидеть и жителей других областей. В любом случае, такого ажиотажа, как на популярных пляжах черноморских курортах бояться не стоит, каждый желающий все равно сможет насладиться нетронутой природой и чистой водой.

Как развлекает Дружбовский карьер - где переночевать и чем заняться

Каким бы ни был живописным Дружбовский карьер - домики в ближайшей округе отсутствуют, снять жилье не получится. В основном, люди приезжают туда "дикарями" - с палатками, раскладными лежаками и зонтиками, так как карьер не оборудован никакими зонами отдыха для туристов. Ближайшее место, где можно найти пристанище - это Коростень или Оленск, там есть отели. Из развлечений - только природа, виды и местная легенда о духе погибшего в годы стройки карьера рабочем. Теперь он охраняет каждого отдыхающего при условии, что тот не мусорит и ведет себя прилично.

Как добраться в Дружбовский карьер - маршрут

Вариантов, как доехать до Дружбовского карьера, много - лучше всего, конечно, отправляться из Житомира, где придется воспользоваться автобусом до села Дружба. На дорогу уйдет не более шести часов.

Также можно поехать на автомобиле, для этого также отправной точкой должен быть Житомир. Вам необходимо выехать на трассу М06, которая соединяет столицу с Житомиром, затем по навигатору двигаться в направлении Коростеня по трассе Р28. Когда проедете вышеуказанный населенный пункт, доберитесь до села Дружба. Далее нужно ориентироваться на указатели или все тот же навигатор, чтобы найти карьер.

