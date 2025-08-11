Наталка Диденко также говорит, что дождей в ближайшее время будет мало.

На этой неделе и до конца лета в Украине ожидается жаркая погода. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, текущая неделя будет "по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой".

Такая же погода сохранится и до конца лета.

"До конца месяца, по предварительным прогнозам, дождей будет мало, если вообще будут, а жары много", - сообщила эксперт по погоде.

В то же время, по ее словам, ночи уже будут значительно свежее.

Погода сегодня - прогноз на 11 августа

Сегодня значительная часть территории Украины окажется в тыловой зоне холодного атмосферного фронта, что приведет к изменению погоды - ожидается похолодание, дожди и усиление ветра.

Температура воздуха на западе, севере, в центральных и восточных регионах снизится на несколько градусов и будет колебаться в пределах +21...+27°, на востоке местами до +29°. На юге же сохранится жара +29...+32°.

Также сегодня в большинстве областей, кроме западных, ожидается сильный северо-западный ветер с порывами штормовой силы.

В Киеве в этот день температура снизится до +22...+24°. Ночью прогнозируется дождь с грозой, а днем установится солнечная и сухая погода.

