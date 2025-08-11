На этой неделе и до конца лета в Украине ожидается жаркая погода. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, текущая неделя будет "по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой".
Такая же погода сохранится и до конца лета.
"До конца месяца, по предварительным прогнозам, дождей будет мало, если вообще будут, а жары много", - сообщила эксперт по погоде.
В то же время, по ее словам, ночи уже будут значительно свежее.
Погода сегодня - прогноз на 11 августа
Сегодня значительная часть территории Украины окажется в тыловой зоне холодного атмосферного фронта, что приведет к изменению погоды - ожидается похолодание, дожди и усиление ветра.
Температура воздуха на западе, севере, в центральных и восточных регионах снизится на несколько градусов и будет колебаться в пределах +21...+27°, на востоке местами до +29°. На юге же сохранится жара +29...+32°.
Также сегодня в большинстве областей, кроме западных, ожидается сильный северо-западный ветер с порывами штормовой силы.
В Киеве в этот день температура снизится до +22...+24°. Ночью прогнозируется дождь с грозой, а днем установится солнечная и сухая погода.