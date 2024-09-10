Археологи полагают, что возраст самого раннего скелета, найденного при раскопках в Малайзии, может составлять до 16 000 лет.

Археологи, исследующие пещеры в Малайзии перед их затоплением для строительства гидроэлектростанции, обнаружили более дюжины доисторических захоронений, возраст которых, по их мнению, составляет до 16 000 лет.

Пещеры в отдаленной долине Ненггири примерно в 215 километрах к северу от Куала-Лумпура окажутся под водой, если водохранилище заполнится, как и планировалось, в середине 2027 года, создав озеро площадью 53 квадратных километра, которое будет питать гидроэлектростанцию ​​мощностью 300 мегаватт.

Зулискандар Рамли, археолог из Национального университета Малайзии, рассказал Live Science, что большинство скелетов, по-видимому, принадлежат донеолитической культуре региона.

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Некоторые ученые предполагают, что это была ветвь культуры охотников-собирателей хоабинь, которые изготавливали отличительные каменные орудия, найденные в других частях Юго-Восточной Азии, от юго-западного Китая до Индонезии. Ученые также считают, что народы хоабинь использовали много диких растений, включая перец, бобы и орех бетеля, которые сегодня одомашнены в этом регионе.

Рамли, который руководил раскопками в долине Ненггири, сказал, что его команда нашла в общей сложности 16 человек, захороненных в 13 известняковых пещерах на четырех участках.

Находки в пещерах

Пятнадцать скелетов были захоронены в согнутом или "полностью согнутом" положении, что указывает на донеолитическое захоронение в этом регионе, сказал Рамли. Но другой скелет был захоронен в вытянутом положении, и датировка осадочных слоев в пещере, включая радиоуглеродное датирование, предполагает, что он возник в неолитический период около 6000 лет назад.

Помимо 16 скелетов, археологи извлекли из пещер более 71 000 доисторических артефактов.

Многие из них представляют собой обработанные фрагменты каменных орудий, но археологи также нашли тысячи керамических изделий, а также каменные украшения.

Малайзийское государственное информационное агентство Bernama сообщило, что археологические работы на объектах долины Ненггири начались в марте 2022 года и завершились в октябре 2023 года. Одной из самых важных находок стал полный человеческий скелет в пещере под названием Гуа Келедунг Кесил, возраст которого оценивается в 14 000-16 000 лет.

"Это самый полный и самый старый скелет в полностью согнутом положении, найденный в стране", - сказал Рамли.

Погребальный инвентарь

Многие из артефактов представляли собой погребальный инвентарь, который был намеренно захоронен в пещерах вместе с умершими, сказал Рамли. В донеолитических могилах они обычно включали каменные орудия, гематитовые минералы или красную охру и кристаллы.

Однако в могиле периода неолита погребальный инвентарь включал каменный браслет, отполированные каменные орудия и куски керамики, сказал он.

Ожидается, что стоимость проекта гидроэлектростанции Ненггири составит 5 миллиардов малайзийских ринггитов или более 1 миллиарда долларов США.

Помимо обеспечения электроэнергией энергосистемы Малайзии и водой для ирригационных проектов, строительство плотины, как ожидается, обеспечит 2000 рабочих мест для коренных оранг-асли и других местных жителей, сообщает Bernama.

Однако критики утверждают, что плотина негативно скажется на деревнях оранг-асли вдоль реки Ненггири и затопит родовые земли и леса.

Новости археологии

Археологи раскопали могилу "варвара", который умер на границе Римской империи в четвертом веке нашей эры. Мужчина, которому было около 60 лет, был похоронен 1700 лет назад вместе с ценными вещами, такими как керамика, стеклянная посуда и небольшая расческа с мелкими зубьями.

Исследователи обнаружили захоронение во время строительства домов в деревне Герштеттен, в 65 км к востоку от Штутгарта в Германии.

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