Мирное соглашение Трампа и Путина ничего не стоит без участия Украины, - New York Post

Издание отмечает, что Путин не победил своих врагов, а они унизили его. Поэтому, диктовать условия российский правитель не может.

Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи между правителем России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это "хорошая новость", ведь мирные договоренности без Украины просто не будут иметь смысла, пишет New York Post.

Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, Трамп, хоть и разочарован войной в Украине, которая его "отчаянно расстраивает", но стремится к ее скорейшему завершению. В начале каденции Трамп открыто критиковал Зеленского, даже запомнилась их напряженная встреча в Овальном кабинете, но впоследствии президент справедливо отметил, что Путин обманывал его - улыбался и делал комплименты, а одновременно обстреливал мирных людей ракетами и беспилотниками.

Трамп дал Путину 50 дней, чтобы сесть за стол переговоров, потом сократил этот срок. Однако, в день дедлайна вместо новых санкций Трамп согласился встретиться с Путиным на Аляске.

"Что изменилось? Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что Путин отказался от своего требования по смене режима в Украине. Но он все еще требует треть страны, включая земли, которые он не смог захватить на поле боя, такие как украинский "пояс крепостей", который блокирует продвижение России с 2014 года", - пишет издание.

Отмечается, что любое соглашение между Трампом и Путиным "ничего не значит, если в нем не участвует Украина". Российский диктатор обычно приходит к переговорам с позиции силы. Впрочем, "летнее наступление" РФ идет медленно, а экономика страны приходит в упадок.

"Россия может достичь определенного прогресса только благодаря численному превосходству, но за это заплатит огромную цену - 250 000 погибших солдат и около миллиона жертв. Украина же имеет несколько потрясающих побед, в частности использование беспилотников для уничтожения дальних бомбардировщиков на территории России. Путин не в состоянии диктовать условия. Он не победил своих врагов; они его унизили", - подчеркивает издание.

NYP также призывает не допустить, чтобы Аляска стала "одной из печально известных страниц истории". Обращаясь к Трампу, редакция пишет:

"Убедитесь, что Украина имеет место за столом переговоров - это единственный путь к справедливому и прочному миру".

Саммит на Аляске - главные новости

Саммит на Аляске между правителем России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должен состояться в пятницу на территории штата Аляска.

Главная цель саммита - обсуждение возможного урегулирования войны в Украине, в частности путей достижения мира и прекращения боевых действий. Белый дом одновременно планирует пригласить к переговорам и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сделать встречу трехсторонней.

Эта встреча вызывает большой интерес и надежды, но и много сомнений, ведь прошлые попытки переговоров между Россией и США не дали значительных результатов, а ситуация на фронте остается напряженной.

