Канадские палеонтологи описали новый вид динозавров с перьями

Палеонтологи из Канады обнаружили новый род динозавров с перьями. Он получил имя Albertaventaor. Такое название ящер получил потому, что его останки исследователи обнаружили в провинции Альберта, пишет "Новое время", ссылаясь на Independent.

Исследователи предполагают, что альбертавентор ходил на двух ногах, был покрыт перьями, выростал примерно до двух метров и весил, вероятно, около 60 килограммов. Считается, что эти динозавры питались и мясом, и растениями.

Первоначально палеонтологи предположили, что окаменелые останки принадлежали динозавтру троодону, который отличался большим объемом мозга по сравнению с его телом. Однако после анализа костей пришли к выводу, что это другой вид из-за его короткого и более прочного черепа.

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"Тонкие кости этих маленьких пернатых динозавров очень редки. Нам повезло найти важнейшую часть черепа, что позволило нам выделить альбертавентора как новый вид. Мы надеемся найти более полный скелет альбертавентора в будущем, так как это позволит узнать гораздо больше об этих интересным животным", - сказал доктор Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио, который руководил исследованием.