Специалисты говорят, эта находка просто невероятное везение. Заметили его случайно, когда учили молодых дайверов нырять.

Недалеко от израильского города Хайфа на дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет.

Специалисты говорят, такая находка просто невероятное везение. Заметили меч случайно, когда учили молодых дайверов нырять. И именно один из них обратил внимание на меч. Его длина около метра. Сейчас он весь покрыт толстым слоем песка и ракушек.

Читайте такжеПо-богатому: в Иерусалиме во время раскопок наткнулись на древний унитаз, ему 2700 лет (фото, видео)Ученые надеются, что под этим слоем скрываются эмблемы и возможно даже имя владельца. Обещают после всех исследований выставить меч на обозрение публики в местном музее, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, в январе израильские археологи обнаружили в долине Тимна неподалеку от Эйлата фрагмент ткани, окрашенный в характерный пурпурный цвет и относящийся к первому тысячелетию до н.э., точнее, ко времени завоевания библейским царем Давидом Идумейского царства.

Этот крошечный обрывок ткани железного века был окрашен в так называемый королевский пурпур. Так назывался очень стойкий и дорогой краситель, он ценился на вес золота и ассоциировался с высшей знатью и священнослужителями. По словам специалиста по античным временам доктора Наамы Сукеник, это самый ранний известный образец такой ткани во всем Южном Леванте.

Автор: Ирина Погорелая