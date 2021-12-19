Для подтверждения гипотезы потребуется целый ряд исследований.

Испанские археологи наткнулись на затопленные руины, которые могли принадлежать храму финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом.

Об уникальной находке пишет El Pais.

По словам главы центра подводной археологии Милагрос Альзаги Гарсиаэ, к такому выводу ученые пришли после ряда исследований.

"Мы сравнили данные из документальных источников и археологических открытий с изображениями, полученными с помощью компьютерного моделирования, и результаты заставляют нас верить, что это может быть храм Геркулеса, описываемый в мифах", – отметила она.

Читайте такжеВ Украине случайно наткнулись на таинственное захоронение, ему 5 тысяч лет (фото)Однако, для подтверждения гипотезы потребуется еще целый ряд исследований.

Руины обнаружили в автономном сообществе Андалусия в окрестностях города Кадис.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили один из потерянных египетских "храмов солнца", датируемый серединой XXV века до нашей эры.

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Автор: Катерина Шварц