Национальный институт антропологии и истории Мексики заявил, что этот камень является редкой и очень важной находкой.

Мексиканские археологи нашли диск из камня с барельефом, изображающим двух людей за игрой в мяч. Камень весом 40 кг найден при раскопках в Чичен-Ице, и ученые полагают, что ему примерно 1200 лет.

Ученые предположили, что диск был таблом для фиксации счета игры, которая, как считают, предшествовала футболу, сообщает Би-би-си. Теперь же эксперты по письму майя стараются расшифровать надписи на нем.

"Такие находки очень редки. Они показывают игру в мяч. Это табло для записи результатов игры, и оно показывает игру при очень важных людях", - прокомментировал находку археолог Франциско Осорио Леон.

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Каменный диск нашла археологом Лизбет Беатрис Мендикут Перес в архитектурном комплексе, к которому сзади примыкает площадка для игры в мяч. Бытует мнение, что диск был частью арки, а после ее разрушения он упал, и остался лехать так блее чем на тысячелетие, пока его не раскопали на глубине около полуметра.

В Национальном институте антропологии и истории Мексики уже заявил, что этот диск является редчайшей и очень важной находкой. Как сказал археолог Франсиско Перес Руис, в Чичен-Ице археологи почти не встречали артефакты с фрагментами иероглифического письма, а найденный диск - это вообще большая редкость: "Ничего подобного мы не находили 11 лет", - уточнл Руис.

То, что две человеческие фигуры на барельефе являются именно игроками в мяч, определили специалисты по иконографии майя. На одной из фигур изображен головной убор из перьев, на другой - "змеиный тюрбан". На обоих надето защитное одеяне для игроков в мяч.

Другие находки археологов

В конце прошлого года израильские археологи исследовали пещеру возрастом 2000 тыс. лет и заявили, что она может быть местом захоронения "повитухи Иисуса" Саломеи.

Потом, также в Израиле во время раскопок на побережье Средиземного моря археологи наткнулись на сокровища, которые перевозились на двух кораблях около 1700 и 600 лет назад.

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