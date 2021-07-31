Жертвами кибератаки стали 27 офисов окружных прокуроров в четырех округах штата Нью-Йорк.

Российские хакеры, причастны к кибератаке на SolarWinds, в декабре 2020 года взломали электронные почты федеральных прокуроров страны.

Об этом говорится в заявлении американского министерства.

Согласно новым данным, хакерская группа с Advanced Persistent Threat, которую связывают с российской разведкой, ответственна за атаку на SolarWinds, взломала учетные записи Microsoft с 7 мая по 27 декабря 2020 года.

Жертвами кибератаки стали 27 офисов окружных прокуроров в четырех округах штата Нью-Йорк, где злоумышленники получили доступ к не менее 80% работников.

Читайте такжеРоссияне чуть не уничтожили МУС: подробности опасного инцидентаХакеры получили данные отправленных и полученных писем, хранимых писем и вложений.

Хакерская атака в США: что было раньше

13 декабря 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

14 декабря Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины предупредил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

Автор: Яна Ставская