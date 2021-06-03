ФБР заявило, что за кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группировка REvil.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, как ожидается, хакерская атака против крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS будет обсуждаться на встрече президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы не исключаем никаких вариантов с точки зрения того, как мы можем реагировать, но, конечно, существует процесс внутреннего пересмотра политики, чтобы это рассмотреть. Мы также непосредственно контактируем с россиянами, чтобы выразить свою обеспокоенность относительно этих данных", - сказала Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден, безусловно, считает, что президент Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в остановке и предотвращении этих атак" – заявила она.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS передала детали хакерской атаки Белому дому и что США связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.

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"JBS уведомила администрацию о том, что атака была совершена преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщения о том, что ответственные государства не скрывают преступников", - добавила она.

ФБР заявило, что за кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группировка REvil. "Мы связали атаку на JBS с REvil и Sodinokibi, и принимаем все возможные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении ФБР, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая