Эти места были связаны с добычей сов.

Палеонтологи обнаружили доказательства того, что 20 тысяч лет назад одиночные пчелы строили свои гнезда внутри пустых зубных лунок костей, выплюнутых совами. Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что команда из Филд-музея в Чикаго нашла такие окаменелости в пещере на острове Эспаньола в Доминиканской Республике.

Пол пещеры был покрыт слоями окаменелостей - в том числе ленивцев, птиц и рептилий, которые в основном происходили из помета сов.

Видео дня

"Удивительно, но древние пчелы использовали полости зубов в этих костях как места для гнездования. Это первый известный случай, когда пчелы использовали полости костей животных как защищенные места для откладывания яиц", - объяснили в материале.

Как это происходило

Местом действия этой естественной драмы является глубокая известняковая карстовая воронка на острове Эспаньола. На протяжении тысячелетий пещера служила общим домом для семьи сов.

"Эти ночные охотники обычно глотали свою добычу - грызунов, ленивцев и птиц - а затем выплевывали непереваренные кости в виде плотных, сжатых совиных комков. Слои этих окаменелых остатков пищи накапливались на полу пещеры", - подчеркнули в издании.

Поэтому исследователи предположили, что древние пчелы-матери смешивали грязь со своей слюной, чтобы построить эти крошечные камеры, каждая из которых была меньше резинки на карандаше.

Более того, в некоторых гнездах были найдены зерна окаменевшей пыльцы, источник пищи, который был спрятан для развития личинок.

Ископаемые пчелы

Сами пчелы не сохранились, ведь жаркие и влажные условия пещеры были неблагоприятными для хрупких тел насекомых. Однако уникальность гнезд позволила ученым классифицировать их как новый вид следов ископаемых - Osnidum almontei.

"Поскольку мы не нашли ни одного тела пчел, возможно, они принадлежали к виду, который существует и сегодня - об экологии многих пчел на этих островах известно очень мало. Но мы знаем, что многие животные, кости которых сохранились в пещере, сейчас вымерли, поэтому пчелы, которые создали эти гнезда, могли принадлежать к вымершему виду", - отметил автор исследования Виньола Лопес.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что скоро мир будет терять 3 тысячи ледников каждый год. Кроме того, ученые спрогнозировали, что таяние ледников приведет к повышению уровня моря на 25 см в этом веке, что также подорвет летнее таяние, на которое полагаются многие регионы для орошения.

Также ученые обнаружили огромные тоннели, которые не были созданы людьми или природой. Многие из этих проходов имеют длину более 550 метров и достаточную высоту, чтобы взрослый человек мог пройти по ним, не сгибаясь.

Вас также могут заинтересовать новости: